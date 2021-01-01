

كلوب هاوس: مراجعة حماية البيانات بعد تقرير ستانفورد للإنترنت كلوب هاوس: مراجعة حماية البيانات بعد تقرير ستانفورد للإنترنت

يراجع التطبيق الصوتي الأمريكي كلوب هاوس (Clubhouse)، ممارسات حماية البيانات بعد تقرير صادر عن مرصد ستانفورد للإنترنت.



وقال التطبيق في بيان «بمساعدة الباحثين في مرصد ستانفورد للإنترنت، حددنا عددًا قليلاً من المجالات حيث يمكننا تعزيز حماية البيانات لدينا».



ووفقاً لوكالة رويترز، أضاف البيان: «على مدار الـ 72 ساعة القادمة ، نقوم بإدخال تغييرات لإضافة المزيد من التشفير والكتل لمنع مستخدمي Clubhouse من إرسال الأصوات إلى الخوادم الصينية، نخطط أيضًا لإشراك شركة أمان بيانات خارجية لمراجعة هذه التغييرات والتحقق منها ».

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كان تقرير مرصد ستانفورد للإنترنت أصدر تقريرًا يقول فيه «إن التطبيق Clubhouse يحتوي على عيوب أمنية جعلت بيانات المستخدمين عرضة للوصول من قبل الحكومة الصينية».قال مرصد ستانفورد للإنترنت إنه أكد أن شركة التكنولوجيا الصينية Agora Inc قدمت بنية تحتية خلفية إلى Clubhouse ، وأنه من المحتمل أن تتمكن Agora من الوصول إلى الصوت الخام للمستخدمين، مما قد يوفر إمكانية الوصول إلى الحكومة الصينية.وقالت أيضًا إنها لاحظت نقل البيانات الوصفية للغرفة إلى الخوادم التي يعتقد أنها مستضافة في الصين والصوت إلى خوادم تديرها كيانات صينية، لكنها أضافت أنها تعتقد أن الحكومة الصينية لن تكون قادرة على الوصول إلى البيانات إذا تم تخزين الصوت في الولايات المتحدة.في أوائل عام 2020، إطلاق التطبيق الصوتي الأمريكي Clubhouse، وشهد ارتفاع أعداد المستخدمين العالميين في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن عقد الرئيس التنفيذي لشركة Tesla Elon Musk والرئيس التنفيذي لشركة Robinhood ، فلاد تينيف ، مناقشة مفاجئة على المنصة.انضمت حشود من المستخدمين الجدد من الصين، وشاركوا في مناقشات حول مواضيع تضمنت قضايا حساسة مثل معسكرات الاعتقال في شينجيانغ وقانون الأمن القومي في هونغ كونغ. لكن تم حظر وصولهم إلى التطبيق الأسبوع الماضي، مما أثار الإحباط والمخاوف من الرقابة الحكومية.