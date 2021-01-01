

كوالكوم تعارض استحواذ «NVIDIA» على «ARM» كوالكوم تعارض استحواذ «NVIDIA» على «ARM»

أبلغت شركة كوالكوم الأمريكية لصناعة الرقائق، المنظمين في جميع أنحاء العالم، أنها ضد استحواذ NVIDIA على مصمم الرقائق البريطاني Arm ، عبر صفقة تبلغ قيمتها 40 مليار دولار، وفقًا لمصادر مطلعة.



وأخبرت الشركة لجنة التجارة الفيدرالية والمفوضية الأوروبية، وهيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة، وإدارة الدولة الصينية لتنظيم السوق، أن لديها مخاوف بشأن شراء NVIDIA Arm ، المملوكة حاليًا لشركة SoftBank اليابانية العملاقة للتكنولوجيا.



وانتقل تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية إلى "المرحلة الثانية"، وطلب المنظم الأمريكي من SoftBank و NVIDIA و Arm تزويده بمزيد من المعلومات، وفقًا لمصدرين على دراية بالصفقة.

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وقالت المصادر، إن الامتثال لطلب المعلومات قد يستغرق عدة أشهر على الأرجح، حيث سيتعين تقديم العديد من الوثائق الكبيرة. وأضافوا أنه خلال المرحلة الثانية، وستعمل لجنة التجارة الفيدرالية أيضًا مع الشركات الأخرى التي قد يكون لديها معلومات ذات صلة يمكن أن تساعدها في اتخاذ قرار.ورفضت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، وهيئة أسواق المال التعليق، في حين لم تستجب لجنة التجارة الفيدرالية و SAMR على الفور، بحسب CNBC.واتصلت كوالكوم، التي رفضت التعليق على هذه القصة، بالجهات التنظيمية لأنها تعتقد أنها ستلعب دورًا مهمًا في تحديد ما إذا كانت الصفقة ستتم أم لا، وفقًا للمصادر، وقد تحدثت إلى ممثلين يركزون على قانون مكافحة الاحتكار وعمليات الاندماج.وقالت NVIDIA لشبكة CNBC إنها واثقة من أن المنظمين سيرون فوائد الاستحواذ، ورفضت أرم التعليق ولم ترد سوفت بنك على الفور.وقال أحد المصادر لشبكة CNBC: "إنك تنظر في تحقيق شامل للغاية ، ومؤلِم للغاية ، وطويل للغاية".