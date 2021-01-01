

مستخدمو أبل محرومون من «فورتنايت» حتى صيف 2021 مستخدمو أبل محرومون من «فورتنايت» حتى صيف 2021

المستجدات في قضية أبل وفورتنايت تفيد بأن مستخدمي الأجهزة التي تعمل بنظام iOS لن يتمكنوا من تحميل لعبة فورتنايت على أجهزتهم قبل صيف 2021 إلا إذا قررت شركة Epic Games المطورة لـ Fortnite التراجع عن موقفها في القضية ضد Apple، وذلك وفقا للقضاء في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.



ما سبب الخلاف بين أبل وفورتنايت

سبب الخلاف القائم بين أبل وفورتنايت يعود إلى نسبة العمولة التي تحصل عليها شركة Apple من إيرادات الشركات التي تعرض تطبيقاتها حيث تقتطع عمولة بنسبة تصل إلى 30% من الإيرادات.

ومن خلال آخر تحديث وصل إلى فورتنايت قبل الخلاف حاولت إيبك غيمز خداع نظام الدفع المدمج في نظام iOS، ولكن سرعان ما اكتشفت شركة أبل الأمر وقامت بحذف اللعبة الشهيرة من متجرها الإلكتروني App Store.

وأكدت شركة Apple أن العمولة التي تتقاضها من الشركات التي تعرض تطبيقاتها وألعابها ترمي إلى ضمان انتظام العمل في متجرها آب ستور وأيضا من أجل سلامة المستخدمين.



تصريحات القاضية إيفون غونزاليز روجرز

قامت القاضية إيفون غونزاليز روجرز التي كانت تحكم في قضية أبل وفورتنايت بإلقاء بعض التصريحات المهمة أبرزها:

قرار أبل حظر لعبة فورتنايت كان صحيحا لأن الشركة المطورة للعبة انتهكت بنود العقد مع المجموعة العملاقة بشكل صريح.

من المتوقع أن يستمر الصراع بين المجموعتين حتى صيف 2021 إلا إذا وافقت «إبيك غايمز» على البنود التي وضعتها أبل ودفع عمولة 30% من الإيرادات وهو الحل «المنطقي» من وجهة نظر آيفون.

رفضت إجبار شركة أبل على فك حظر لعبة فورتنايت من App Store قائلة إن «الأذى الذاتي يشكل ضرراً لا يعوض».

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تحالف كبير ضد أبلوفقاً للعديد من المصادر فإن هناك مجموعة من الشركات شكلت تحالفا ضد أبل بتهمة استغلال موقعها المهمين على منصتها لتحميل التطبيقات المحمولة ومن بين هذه الشركات شركة Epic Games وSpotify وDeezer.