أستراليا تطرح تشريعًا يلزم جوجل وفيسبوك بدفع مقابل للمحتوى الإخبارى

قال مسئول كبير في الحكومة الأسترالية، اليوم الجمعة، إن الحكومة ستطرح الأسبوع المقبل تشريعًا مهمًا يلزم شركتي جوجل وفيسبوك المملوكتين لألفابيت بدفع مبالغ للناشرين ومحطات الإذاعة والتليفزيون مقابل المحتوى.
والتشريع، الذي تقول جوجل إنه سيكون "غير قابل للتنفيذ"، سيجعل أستراليا الدولة الأولى التي تطلب من فيسبوك وجوجل دفع ثمن المحتوى الإخبارى.
ويحظى التشريع بمتابعة واسعة فى مختلف دول العالم.
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