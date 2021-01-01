«ذى إنفورميشن»: فيسبوك تطور ساعة يد ذكية بخصائص صحية

ذكر موقع "ذي إنفورميشن" لأخبار التكنولوجيا نقلا عن مصادر مطلعة، اليوم السبت، أن شركة فيسبوك تطور حاليًا ساعة يد ذكية تتيح للمستخدمين إرسال الرسائل وتضم خصائص تتعلق بالصحة واللياقة البدنية.
وقال "ذي إنفورميشن" إن فيسبوك تخطط للبدء في بيع الساعة الجديدة العام المقبل في خطوة تدخل بها في سوق تهيمن عليها حاليًا شركتا أبل وهواوي.
وستتصل ساعة فيسبوك الذكية الجديدة بالشبكات الخلوية وهو ما سيتيح لمستخدميها إمكانية إرسال رسائل والاتصال بخدمات أو أجهزة شركات الصحة واللياقة البدنية.
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