بعد إعلان إنفيديا اتفاقها الاستحواذ على ARM في صفقة تقدر بقيمة 40 مليار دولار أمريكي في شهر سبتمبر الماضي، يبدو أن هناك بعض المعوقات التي تمنع إتمام الصفقة والانتهاء من التفاصيل الأخيرة تتمثل في وقوف جوجل و كوالكوم و مايكروسوفت ضد الصفقة.
ووفقًا لـ CNBC، فإن جوجل وكوالكوم ومايكروسوفت قامت بتقديم اعتراض لهيئة التجارة الفيدرالية الأمريكية، ونظرائها في كل من المملكة المتحدة، الاتحاد الأوروبي، والصين. وتوضع الشركات في اعتراضها بأن استحواذ إنفيديا على ARM سيجعل الأخيرة تمنع منح التراخيص للشركات الأخرى لتطوير معالجاتها المبنية على معمارية وتقنيات ARM، وهو ما سيتسبب في مشاكل هائلة لها لا سيما وأنها تعتمد عليها بشكل كامل.
وعلى إثر هذا الاعتراض، قامت هيئة التجارة الفيدرالية الأمريكية بطلب توضيحات من إنفيديا وسوفت بانك – المالك السابق لشركة ARM.
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التعليقات على جوجل ومايكروسوفت وكوالكوم تعترض على شراء إنفيديا لشركة ARM
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