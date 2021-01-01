

تطبيق Play:Date الإماراتي يجمع ١٠٠ ألف دولار تطبيق Play:Date الإماراتي يجمع ١٠٠ ألف دولار

سيمكن هذا الاستثمار الشركة من دعم التطبيق على صعيد النمو المستمر والابتكار والانتشار



أعلن تطبيق التواصل الاجتماعي المخصص للأطفال “بلاي:دات” Play: Date، ومقره الإمارات، تلقي استثمار بقيمة ١٠٠ ألف دولار من “بوبين” Boopin، وكالة تسويق رقمي في الإمارات.



سيمكن هذا الاستثمار منصة “بلاي:دات” من دعم التطبيق على صعيد النمو المستمر والابتكار والانتشار.

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ويوفر تطبيق التواصل الاجتماعي المخصص للأطفال، طريقة مريحة تساعد الأهالي على بناء دوائر العلاقات الاجتماعية لأطفالهم، كما يزود العائلات بتجارب معقولة التكلفة يمكنهم الاستمتاع بها معا.قالت شميم كسباوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة “بلاي:دات”: “فيما ننتقل إلى مرحلة التمويل الأولي، من المهم بالنسبة لنا أن نستقطب الشركاء الاستراتيجيين المناسبين الذين يضيفون إلينا المزيد من القيمة ويشاركوننا معارفهم وخبراتهم”.وأضافت كسباوي: “وكان تعاوننا مع ‘بوبين’، وهي شركة محلية ناشئة نجحت بتأسيس فروع لها في أبوظبي وشنغهاي وسنغافورة، خياراً ملائماً لدعم المرحلة التالية من نمو التطبيق وانتشاره على الساحة العالمية”.وبدوره قال شادي عبد الهادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “بوبين”: “نحرص في ‘بوبين’ على دعم الشركات الناشئة ذات التأثير الاجتماعي، ولا شك أن تطبيق “بلاي:دات” يلائم معاييرنا بالشكل الأمثل. ويسعدنا للغاية أن نكون قادرين على تزويد فريق العمل بالمهارات والأدوات اللازمة ليصبح بمقدوره دخول حلبة المنافسة عالمياً”.