المصرية للاتصالات: إطلاق نظام الميكنة الشامل لعملاء الإنترنت الثابت

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المصرية للاتصالات: إطلاق نظام الميكنة الشامل لعملاء الإنترنت الثابت

كشف المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات اليوم الخميس عن إطلاق المصرية للاتصالات نظام ميكنة العمليات الذي بدأ خلال يناير الماضي لرفع الكفاءة التشغيلية لعمليات تركيب وتفعيل خدمات الإنترنت والوصول بها إلى معدلات قياسية وتمكين الفنيين والمهندسين في جميع أنحاء الجمهورية من تنفيذ طلبات التركيب والإصلاح وتوصيل الخدمة في وقت قياسي.

وأشار حامد إلى أن هذا يمكن المصرية للاتصالات من خفض الزمن اللازم لتوصيل خدمات الإنترنت لجميع عملائها بشكل كبير وبأعلى مستوى من الجودة، فضلا عن إتاحة إمكانية التشغيل الآلي، دون تدخل بشري، للخدمات المضافة التي سيتم تطويرها مستقبلا على البنية التحتية للإنترنت.

واوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات أن هذا النظام يأتي في ظل استراتيجية الشركة التي تهدف إلى تطوير الأنظمة وميكنة الخدمات المختلفة المقدمة للعملاء ، بما يضمن حصولهم على أفضل مستوى من الجودة، كما أنه يتسق مع استراتيجية الشركة نحو تحقيق التحول الرقمي والاعتماد على أحدث الأنظمة العالمية في هذا الشأن".

من جانبه قال المهندس عنتر قنديل، نائب الرئيس التنفيذي لنظم وتكنولوجيا المعلومات بالمصرية للاتصالات: "أن نظام الميكنة الشامل لعمليات التشغيل يأتي ضمن خطة الشركة لتطوير الأنظمة المتكاملة التي من شأنها الارتقاء بأنظمة العملاء وتقديم أفضل مستويات الخدمة من خلال أحدث الانظمة والتقنيات المتبعة عالميا."

المصدر: السلطة

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