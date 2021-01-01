

توقف صفقة تيك توك وأوراكل إلى أجل غير مسمى توقف صفقة تيك توك وأوراكل إلى أجل غير مسمى

بعد نحو 5 أشهر من توصل شركة ByteDance مالكة تطبيق تيك توك إلى اتفاق مع البيت الأبيض لبيع حصته في الولايات المتحدة لشركات أمريكية لتجنب الحظر، واتخاذ التطبيق الصيني من أوراكل كشريك أساسي له في الولايات المتحدة لتخزين البيانات الخاصة بالمستخدمين هناك بموافقة الحكومة الأمريكية في صفقة شملت تأسيس TikTok Global، يبدو أن الاتفاق توقف وأصبح يعيش حالة من الركود وفقًا لصحيفة ووال ستريت جورنال.



تشير الصحيفة الأمريكية الموثوقة عبر مصادرها بأن صفقة تيك توك التي ضمت أوراكل توقفت في الوقت الحالي لأجل غير مسمى.



وربما يكون لنهج الرئيس الأمريكي الجديد بايدن تجاه الشركات الصينية دورًا بذلك، خاصة وأن إجراءات الاتفاق السابق كانت تسير طبيعيًا.

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وكانت صفقة أوراكل مع تيك توك قد واجهت العديد من الانتقادات داخل الولايات المتحدة والمعارضين للرئيس السابق دونالد ترامب، وذلك لتشبيههم دور أوراكل كمخزن لبيانات المستخدمين في الولايات المتحدة دون تأثير ذلك على تغيير في آلية عمل التطبيق الصيني، فيما كان هذا هو الحل الوحيد أمام ByteDance لتجنب توقف تيك توك في الولايات المتحدة التي تعد من أكبر أسواق التطبيقات وأكثرها تأثيرًا.ومع التغيير المفاجئ في وضع الصفقة، فمن المرجح أن تستمر الشركة الصينية بالعمل بطريقتها السابقة دون أي تغيرات في سياستها.لكن في حال عادت الحكومة الأمريكية الجديدة للنظر في الصفقة، فربما نجدها عادت للواجهة أو حتى فرضت تغيرات إضافية عليها.