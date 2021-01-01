توقف صفقة تيك توك وأوراكل إلى أجل غير مسمى

بعد نحو 5 أشهر من توصل شركة ByteDance مالكة تطبيق تيك توك إلى اتفاق مع البيت الأبيض لبيع حصته في الولايات المتحدة لشركات أمريكية لتجنب الحظر، واتخاذ التطبيق الصيني من أوراكل كشريك أساسي له في الولايات المتحدة لتخزين البيانات الخاصة بالمستخدمين هناك بموافقة الحكومة الأمريكية في صفقة شملت تأسيس TikTok Global، يبدو أن الاتفاق توقف وأصبح يعيش حالة من الركود وفقًا لصحيفة ووال ستريت جورنال.
تشير الصحيفة الأمريكية الموثوقة عبر مصادرها بأن صفقة تيك توك التي ضمت أوراكل توقفت في الوقت الحالي لأجل غير مسمى.
وربما يكون لنهج الرئيس الأمريكي الجديد بايدن تجاه الشركات الصينية دورًا بذلك، خاصة وأن إجراءات الاتفاق السابق كانت تسير طبيعيًا.
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