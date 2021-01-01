

طريقة ممارسة لعبة ركوب الأمواج المخفية بمتصفح مايكروسوفت طريقة ممارسة لعبة ركوب الأمواج المخفية بمتصفح مايكروسوفت

عندما ينقطع اتصال الإنترنت أثناء استخدام متصفح جوجل كروم ينقلك إلى لعبة ديناصور بالأبيض والأسود لتقتل الملل، والآن أصبح لمايكروسوفت إيدج لعبته الخاصة.



حديثا، انتقل متصفح إيدج إلى استخدام نواة كروم ما جعله شبيها بمتصفح كروم من حيث الخفة وسرعة الأداء وحتى دعم إضافات متجر كروم، والآن حصل على لعبة ركوب الأمواج الخاصة به.



تتميز لعبة ركوب الأمواج بمتصفح إيدج برسومات ملونة وأنه يمكن لعبها بلوحة المفاتيح والماوس والشاشات اللمسية ووحدات التحكم، حتى أنه لها رابط يمكن الوصول إليها منه.

قد يعجبك أيضا...

لتصل إلى اللعبة، تأكد أولا من تحديث مايكروسوفت إيدح إلى أحدث إصدار بالدخول إلى الإعدادات > حول (Settings> About). ثم انتظر حتى ينقطع اتصالك بالإنترنت ليظهر زر إطلاق لعبة أو ادخل على الرابط التالي: edge://surf.