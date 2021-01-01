إذا كنت تحب الألعاب الإستراتيجية وإدارة الإمبراطوريات وقيادة الجيوش والشعوب؟ تابع هذا المقال لأننا سنقدم لك اليوم قائمة بأفضل 5 ألعاب استراتيجية أون لاين، انتشر النوع الاستراتيجي من ألعاب الفيديو بين الأشخاص في كل مكان تقريبا وأصبح من أكثر الألعاب شعبية ويبحث عنه المستخدمون بكثرة وهذا ما شجعنا على تقديم مقال اليوم الذي يضم ألعابا استراتيجية أون لاين.
تعتمد الألعاب الإستراتيجية بشكل كبير على العقل حيث سيتوجب عليك إدارة الحضارات والتخطيط للمعارك بالتناوب وتحمل مسؤولية الشعوب الافتراضية وغيرهم، سواء كنت منخرطًا في القتال القائم على الجولة أو الإدارة في الوقت الفعلي أو الاستراتيجية الكبرى ستجد في هذه القائمة ألعابا استراتيجية أون لاين يمكنك لعبها الآن.
1- لعبة The Battle for Wesnoth
Battle for Wesnoth هي لعبة استراتيجية تعتمد على الأدوار وتتميز بموضوع خيالي حيث تتمثل مهمتك في تشكيل جيش عظيم لاستعادة عرش Wesnoth وتعتبر هذه اللعبة واحدة من أشهر الألعاب الاستراتيجية مفتوحة المصدر التي يمكنك لعبها الآن، تأتي هذه اللعبة مع أكثر من 200 وحدة للسيطرة على 16 قبيلة مختلفة و6 فصائل رئيسية وإذا لم يكن ذلك كافيا يمكنك حتى إنشاء الخرائط والسيناريوهات وأنواع الوحدات الخاصة بك بالإضافة إلى أنها تتطلب منك تحريك الوحدات لهزيمة أعدائك الأمر الذي يتطلب بعض العمل مع وحدات متعددة تتحرك في وقت واحد.
2- لعبة Clash Of Clans
Clash of Clans هي واحدة من أفضل 5 ألعاب استراتيجية أون لاين تم تطويرها بواسطة شركة SuperCell، وتتكون بشكل أساسي في البداية من إنشاء القرية وحمايتها حيث يجب علينا مهاجمة جميع المنافسين وتحويلها إلى رماد لتوسيع قلعتك.
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حققت كلاش أوف كلانس عددا كبيرا من المستخدمين النشطين وأصبحت أفضل لعبة استراتيجية متعددة المنصات للأجهزة المحمولة في العالم وتمكنت من أن تكون واحدة من أكثر الألعاب ربحية، وتأتي هذه اللعبة مع العديد من المميزات حيث تسمح لك ببناء قرية من الصفر وتحويلها إلى حصن منيع والدفاع عنها بالمدافع والأبراج ومدافع الهاون والقنابل والفخاخ والجدران. وتشكيل جيش من مختلف الوحدات العسكرية مع إمكانية بناء العشرات من الوحدات المختلفة بمستويات مختلفة من التحسين ومحاربة لاعبين من جميع أنحاء العالم.
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