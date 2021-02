أفضل 5 ألعاب استراتيجية أون لاين أفضل 5 ألعاب استراتيجية أون لاين

إذا كنت تحب الألعاب الإستراتيجية وإدارة الإمبراطوريات وقيادة الجيوش والشعوب؟ تابع هذا المقال لأننا سنقدم لك اليوم قائمة بأفضل 5 ألعاب استراتيجية أون لاين، انتشر النوع الاستراتيجي من ألعاب الفيديو بين الأشخاص في كل مكان تقريبا وأصبح من أكثر الألعاب شعبية ويبحث عنه المستخدمون بكثرة وهذا ما شجعنا على تقديم مقال اليوم الذي يضم ألعابا استراتيجية أون لاين.

تعتمد الألعاب الإستراتيجية بشكل كبير على العقل حيث سيتوجب عليك إدارة الحضارات والتخطيط للمعارك بالتناوب وتحمل مسؤولية الشعوب الافتراضية وغيرهم، سواء كنت منخرطًا في القتال القائم على الجولة أو الإدارة في الوقت الفعلي أو الاستراتيجية الكبرى ستجد في هذه القائمة ألعابا استراتيجية أون لاين يمكنك لعبها الآن.



1- لعبة The Battle for Wesnoth

Battle for Wesnoth هي لعبة استراتيجية تعتمد على الأدوار وتتميز بموضوع خيالي حيث تتمثل مهمتك في تشكيل جيش عظيم لاستعادة عرش Wesnoth وتعتبر هذه اللعبة واحدة من أشهر الألعاب الاستراتيجية مفتوحة المصدر التي يمكنك لعبها الآن، تأتي هذه اللعبة مع أكثر من 200 وحدة للسيطرة على 16 قبيلة مختلفة و6 فصائل رئيسية وإذا لم يكن ذلك كافيا يمكنك حتى إنشاء الخرائط والسيناريوهات وأنواع الوحدات الخاصة بك بالإضافة إلى أنها تتطلب منك تحريك الوحدات لهزيمة أعدائك الأمر الذي يتطلب بعض العمل مع وحدات متعددة تتحرك في وقت واحد.



2- لعبة Clash Of Clans

Clash of Clans هي واحدة من أفضل 5 ألعاب استراتيجية أون لاين تم تطويرها بواسطة شركة SuperCell، وتتكون بشكل أساسي في البداية من إنشاء القرية وحمايتها حيث يجب علينا مهاجمة جميع المنافسين وتحويلها إلى رماد لتوسيع قلعتك.

حققت كلاش أوف كلانس عددا كبيرا من المستخدمين النشطين وأصبحت أفضل لعبة استراتيجية متعددة المنصات للأجهزة المحمولة في العالم وتمكنت من أن تكون واحدة من أكثر الألعاب ربحية، وتأتي هذه اللعبة مع العديد من المميزات حيث تسمح لك ببناء قرية من الصفر وتحويلها إلى حصن منيع والدفاع عنها بالمدافع والأبراج ومدافع الهاون والقنابل والفخاخ والجدران. وتشكيل جيش من مختلف الوحدات العسكرية مع إمكانية بناء العشرات من الوحدات المختلفة بمستويات مختلفة من التحسين ومحاربة لاعبين من جميع أنحاء العالم.

3- لعبة Hearthstoneلعبة Hearthstone هي لعبة استراتيجية مجانية مليئة بـ بطائق سحرية تستخدم لاستدعاء كائنات متنوعة من العالم السفلي، يبدأ المستخدمون في لعب اللعبة بمساعدة برنامج تعليمي وبمجرد اكتماله سيسمح لهم بالانطلاق في عمل خالص حيث يمكنك اللعب مع ما يصل إلى 9 شخصيات جديدة تتمتع بالقوى والقدرات الخاصة سواء في وضع اللعبة أو في وضع الممارسة إذا هزمتهم جميعا ستتمكن من لعب وضع Arena وبعد الفوز بالمعارك ستحصل على مكافآت رائعة، أثناء اللعبة سيتم تكليفك بمهام وإنجازات تتيح لك التقدم والحصول على جوائز على شكل بطاقات ذهبية وبطاقات خاصة.تم إطلاق اللعبة في عام 2014 ومنذ ذلك الحين وهي تحظى بشعبية كبيرة جدا بين المستخدمين في جميع أنحاء العالم، وبالرغم من أنها مجانية إلا أنها تحتوي على مدفوعات صغيرة لشراء حزم بطاقات إضافية لذلك هناك أشخاص ينفقون مبالغ كبيرة من المال للحصول على أفضل المجموعات الممكنة حيث توفر لك هذه اللعبة 3 أوضاع مختلفة و9 أبطال غير قابلين للفتح يتمتع كل واحد منهم بخصائص مختلفة عن الآخر مجانا.4- لعبة Clash RoyaleClash Royale هي لعبة استراتيجية رائعة تم إنشاؤها بواسطة Supercell نفس مطوري لعبة Clash of Clans، هذه اللعبة متعددة اللاعبين تعتمد على الأدوار في الوقت الفعلي لذلك عندما تبدأ في خوض معارك عبر الإنترنت ستلعب مع مستخدمين آخرين من جميع أنحاء العالم. تعتبر لعبة كلاش رويال واحدة من أكثر الألعاب التي تم تنزيلها في تاريخ الأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية وهذا ما جعلني أضعها في قائمة أفضل 5 ألعاب استراتيجية أون لاين.اقرأ أيضا مواصفات لعبة الباتل رويال الجديدة على Apple Arcade5- لعبة Castle Crushتعد لعبة Castle Crush من أفضل 5 ألعاب استراتيجية أون لاين، إنها لعبة استراتيجية تشبه إلى حد كبير أسلوب Clash Royale حيث سيتعين علينا مواجهة قوات العدو للاستيلاء على قلعتهم وأيضا سيتوجب عليك إنشاء تكتيكات عسكرية للدفاع عن قلعتك، ستكون المعارك في الوقت الفعلي وبذلك فإن الإثارة والمتعة مضمونة في هذه اللعبة من البداية إلى النهاية وعلاوة على ذلك ستتاح لك الفرصة لاختيار المحاربين الخاصين بك ونشرهم عبر الممرات الثلاثة المتاحة حتى تتمكن من تحقيق النصر في أقصر وقت ممكن.