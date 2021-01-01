يحاول تطبيق واتساب WhatsApp، جذب المستخدمين مرة أخرى لمنصته، بعد الأزمة الأخيرة التي واجهها برنامج المراسلة الشهيرة خلال الشهر الماضي، حيث أعلن عن سياسة الخصوصية المحدثة للخدمة والتي يجبر ملياري شخص على الموافقة عليها لمشاركة بياناتهم مع موقع فيسبوك، مما ساعد بعض المستخدمين في جميع أنحاء العالم في الهروب سياسة الخصوصية المثيرة للجدل والبدء في استخدام منصات المراسلة الأخرى مثل تيليجرام وسيجنال.
وأفاد تقرير نشره موقع "9to5google"، بأن تطبيق واتساب يعمل على اختبار ميزة جديدة لتحسين تجربة المستخدمين، واستعادة الثقة بين مستخدميه من خلال تقديم بعض الميزات المميزة للمنصة سواء على أنظمة التشغيل أندرويد أو ios، أو على نسختي الويب وسطح المكتب.
ومن المقرر أن يحصل مستخدمي الإصدار التجريبي من نظام التشغيل أندرويد على ميزة واتساب الجديدة، والتي تتيح لهم إرسال مقاطع فيديو عبر المنصة أقل إزعاجا.
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التعليقات على ميزة استثنائية جديدة من واتساب لمستخدمي أندرويد.. تعرف عليها
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