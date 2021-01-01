ميزة استثنائية جديدة من واتساب لمستخدمي أندرويد.. تعرف عليها

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ميزة استثنائية جديدة من واتساب لمستخدمي أندرويد.. تعرف عليها

يحاول تطبيق واتساب WhatsApp، جذب المستخدمين مرة أخرى لمنصته، بعد الأزمة الأخيرة التي واجهها برنامج المراسلة الشهيرة خلال الشهر الماضي، حيث أعلن عن سياسة الخصوصية المحدثة للخدمة والتي يجبر ملياري شخص على الموافقة عليها لمشاركة بياناتهم مع موقع فيسبوك، مما ساعد بعض المستخدمين في جميع أنحاء العالم في الهروب سياسة الخصوصية المثيرة للجدل والبدء في استخدام منصات المراسلة الأخرى مثل تيليجرام وسيجنال.

وأفاد تقرير نشره موقع "9to5google"، بأن تطبيق واتساب يعمل على اختبار ميزة جديدة لتحسين تجربة المستخدمين، واستعادة الثقة بين مستخدميه من خلال تقديم بعض الميزات المميزة للمنصة سواء على أنظمة التشغيل أندرويد أو ios، أو على نسختي الويب وسطح المكتب.

ومن المقرر أن يحصل مستخدمي الإصدار التجريبي من نظام التشغيل أندرويد على ميزة واتساب الجديدة، والتي تتيح لهم إرسال مقاطع فيديو عبر المنصة أقل إزعاجا.

وقد رصد موقع "WABetainfo" المتخصص في تتبع ميزات واتساب التجريبية، ميزة كتم صوت الفيديو الجديدة mute vide لمستخدمي النسخة التجريبية من إصدار التطبيق على هواتف أندرويد.

وأوضح الموقع التقني، أن مفتاح التبديل بين كتم أو تشغيل الصوت متاح في أحدث إصدار تجريبي من واتساب على أندرويد والذي يحمل الرقم 2.21.3.13، فعند عند التحديث إلى أحدث إصدار تجريبي من واتساب، سيتمكن المستخدم من نزع الصوت من مقاطع الفيديو التي يقوم بمشاركتها مباشرة سواء في الدردشات الجماعية أو الخاصة.

ولاستخدام الميزة الجديدة، سيتعين على مستخدمي واتساب على أندرويد عند مشاركة ملف فيديو جديد عبر المنصة، النقر على إيقونة كتم الصوت والتي تشبه مكبر الصوت والتي ستظهر بشكل صغير أسفل شريط تمرير المخطط الزمني الخاص بالفيديو الذي يتم مشاركاته في الوقت الحالي.

وسيؤدي النقر على رمز مكبر الصوت، إلى كتم صوت الفيديو بشكل فعال عندما يصل إلى الدردشة الخاصة بأحد أصدقائك أو أفراد أسرتك.

المصدر: صدى البلد

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