

تحديث مرتقب لـ"فيسبوك ماسنجر"... شكل جديد كليا ورسائل يمكن تخصيصها تحديث مرتقب لـ"فيسبوك ماسنجر"... شكل جديد كليا ورسائل يمكن تخصيصها

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شبكة "فيسبوك" تستعد لطرح التحديث الأضخم لخدمتها للدردشة "ماسنجر"، والذي سيغير شكل التطبيق بصورة كاملة تقريبا.



وسيضيف "فيسبوك ماسنجر"، بحسب موقع "تايمز نيوز ناو" عددا كبير من الخواص والتقنيات للتطبيق، والذي سيبدأ بشعار جديد أكثر حيوية، ولون دردشة افتراضي جديد.



كما سيتيح "فيسبوك ماسنجر" إمكانية وجود ردود فعل مخصصة، وسمات دردشة إضافية جديدة غير مستخدمة من قبل.

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كما سيضيف "فيسبوك ماسنجر" ملصقات صور شخصية مخصصة لدردشة بعينها، وتعاملا أكثر ديناميكية مع الدردشات التي يمكن تخصيصها لشخص دون آخر.وقال نائب رئيس ماسنجر، ستان تشودنوفسكي، "مع وجود أكثر من مليار مستخدم حول العالم للتطبيق، تتمثل مهمته في أن يكون وسيلة عالمية للتواصل والتقريب معًا. لم تكن هذه المهمة أكثر أهمية من أي وقت مضى حيث يبحث الناس في كل مكان عن مساحات خاصة عبر الإنترنت للبقاء على اتصال".وتابع تشودنوفسكي بقوله "يقوم 10 ملايين شخص بتخصيص محادثاتهم كل يوم حتى نعلم أن التخصيص مهم، عندما يتعلق الأمر بكيفية الاتصال. يعكس شعارنا الجديد تحولًا إلى مستقبل المراسلة، بطريقة أكثر ديناميكية وممتعة ومتكاملة للبقاء على اتصال مع الأشخاص المقربين منهم. نأمل أن يعجبك ذلك بقدر ما يعجبنا".