أعلنت شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت الصينية "بايدو" بدء استخدام منصة خدمات النقل الذكي متعددة الطرازات المعروفة باسم "إم.أيه.أيه.إس" أو منصة "النقل كخدمة" والتي ستوفر خدمات النقل التي تعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية في مدينة جوانجشو الصينية.
وقالت الشركة إن هذه المنصة تتيح للمستخدمين المحليين في المنطقة طلب خدمات النقل الذكية عند الحاجة اعتبارا من فترة عيد رأس السنة القمرية الصينية خلال الشهر الحالي.
وتوفر المنصة الجديدة خدمتي بايدو أبولو وأيه.سي.إي ترانسبورتشن إنجين للنقل الذكي على سبيل التجربة بهدف تعميم خدمات النقل الذكي في عصر الذكاء الاصطناعي.
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التعليقات على «بايدو» تطلق منصة جديدة لأنظمة النقل الذكية في جوانجشو
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