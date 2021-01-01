ذكر موقع بلومبيرغ، أن شركة تسلا المصنعة للسيارات الكهربائية، استثمرت 1.5 مليار دولار أمريكي في عملة البتكوين الرقمية المشفرة.
وأشار التقرير كذلك إلى أن الشركة تخطط لبدء قبول المدفوعات مقابل السيارات المباعة بالعملات الرقمية المشفرة مثل البتكوين ودوجكوين وغيرها.
وتبعًا لهذا الخبر، فإن قيمة البتكوين ارتفعت بشكل ملفت هذه الأثناء لتصل أكثر من 43 ألف دولار أثناء كتابة هذا الخبر، ومن المنتظر أن تصعد أكثر خلال هذه اليوم.
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التعليقات على تسلا تستثمر 1.5 مليار دولار في البتكوين وتتهيأ لقبول الدفع بالعملات المشفرة
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