تيك توك ربما تتيح لصانعي المحتوى إضافة روابط أسفل الفيديو لبيع منتجاتهم مقابل عمولة

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صورة الخبر: تيك توك ربما تتيح لصانعي المحتوى إضافة روابط أسفل الفيديو لبيع منتجاتهم مقابل عمولة
تيك توك ربما تتيح لصانعي المحتوى إضافة روابط أسفل الفيديو لبيع منتجاتهم مقابل عمولة

تعمل تيك توك على ميزة جديدة ستتيح لصانعي المحتوى إمكانية إضافة روابط خاصة بمنتجاتهم من خلال وصف مقاطع الفيديو ليتمكن المستخدمون من شراء المنتجات بسهولة، لكن هذه الإضافة لن تكون مجانية على التطبيق.

فبحسب Financial Times ستمكن تيك توك صانعي المحتوى من إضافة روابط مباشرة لبيع المنتجات الخاصة بهم لكن مقابل عمولة تقتطعها للسماح لهم بذلك، وبالتالي فإن الميزة من المرجح أن تكون للحسابات الكبيرة والتي تمتلك اسمًا مميزة وتقوم بإطلاق منتجات خاصة بها أو تروج لمنتجات شركات أخرى.

وتتيح تيك توك كذلك إمكانية إضافة رابط رفقة النبذة الشخصية في الحسابات مثل انستجرام، لكن الميزة الجديدة ستكون إضافة كبيرة.

وتُعد الإضافة نقلة كبيرة من الشركة الصينية للعمل في قطاع التجارة الإلكترونية من خلال إتاحة بيع المنتجات عبر المنصة، وستصبح منافسًا قويًا لانستجرام التي أصبحت قوة هائلة في قطاع التجارة الإلكترونية خلال السنوات القليلة الماضية.

المصدر: عالم التقنيه

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