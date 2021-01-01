

تجاوزت 1700 دولار أمريكي .. عملة إيثيريوم المشفرة تنافس بيتكوين بقوة.. تفاصيل تجاوزت 1700 دولار أمريكي .. عملة إيثيريوم المشفرة تنافس بيتكوين بقوة.. تفاصيل

ازدهر سوق العملات المشفرة خلال الأسابيع الماضية بشكل ملحوظ، حيث تجاوزت عملة Bitcoin بيتكوين حاجز 40 ألف دولار مستحوذة على باقى العملات المشفرة الأخرى، ولكن ظهرت عملة جديدة وهى Ethereum أو إيثيريوم التى يبدو أنها ستنافس على الصدارة مع بيتكوين خلال وقت قصير، بعد تخطيها 1700 دولار أمريكى.



وحسب موقع Programming Insider فإن عملة إيثيريوم عملة مشفرة بدون طرف ثالث تعمل بتقنية blockchain وهي تقنية لامركزية تمكن المتعاملين بهذا النوع من العملات من ارسال الأموال واستقبالها من وإلى أى مكان.



وتساعد عملة إيثيريوم المطورين على تطوير التطبيقات المفتوحة من جميع الأنواع، وعلى الرغم من أن بيتكوين هي العملة المشفرة الأكثر شيوعا، إلا أن المحللين يتوقعون أن التطور السريع لإيثيريوم سيجعلها تتجاوز بيتكوين قريبا.

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وتم إطلاق عملة إيثيريوم المشفرة في عام 2015 وتم صرف 72 مليون رمز مميز لها، وتم تخصيص هذه الرموز الأولية للأشخاص الذين دعموا البرنامج الأولي لها كما أنها لا تزال تمثل ما يقرب من 65٪ من عملات النظام.ويعتقد المحللون أن أكبر فائدة لعملة إيثيريوم المشفرة أنها تساعد المستهلكين والشركات على القيام بأكثر من مجرد تمرير الأموال بين الشركات، وفي غضون 5 سنوات فقط ، طور الملايين من أجهزة الكمبيوتر المتصلة والعديد من المبرمجين العملة إلى شبكة عالمية.وتمثل القيمة الحالية لعملة إيثيريوم من حيث القيمة السوقية فى أنها ثاني أعلى عملة مشفرة، حيث يوجد أكثر من 220 ألف رمز مميز لها ومن المثير للاهتمام ، أنه يوجد لها حاليا 3150 تطبيقًا.ويعد الغرض من عملة إيثيريوم هو إنشاء مجموعة موحدة من الخدمات المالية التي يمكن أن تكون متاحة بسهولة لأي شخص في العالم ، بغض النظر عن العرق أو الجنسية أو المعتقد.ووفقا لللموقع فإن العملات المشفرة فى المستقبل ستمكن أولئك الذين ليس لديهم مرافق اجتماعية وتسجيل حكومي من الوصول إلى الخدمات المصرفية أو الائتمان أو التأمين بشكل سهل للغاية، حيث أنها تعتمد على النظام اللامركزى.