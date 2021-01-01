تتفوق على تروكولر.. أفضل تطبيقات لتحديد أرقام المتصلين وحظر المعاكسات

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تتفوق على تروكولر.. أفضل تطبيقات لتحديد أرقام المتصلين وحظر المعاكسات

تمثل تطبيقات تحديد هوية المتصلين مثل تطبيق Truecaller تروكولر اهتماما كبيرا لدى المستخدمين، خصوصا مع الكم الهائل من الاتصالات العشوائية و المعاكسات عن طريق الهاتف وعلى الرغم أن تطبيق تروكولر يعتبر التطبيق الأكثر استخداما إلا أنه ليس الأكثر دقة.

وبحسب موقع Beebom فإن هناك عدد من التطبيقات التى تنافس تطبيق تروكولر والتى تقوم بتحديد هوية المتصلين بشكل أكثر دقة، بالإضافة إلى أن التطبيق يقوم بالتجسس على مستخدميه ويجمع بيانات المستخدمين الخاصة، وفيما يلى أفضل تطبيقات تتفوق على تروكولر :

تطبيق Whoscall

وهو واحد من أفضل تطبيقات تحديد هوية المتصلين ، وبالتالي فهو واحدةمن أفضل بدائل Truecaller التي يمكنك استخدامها على هواتف Android و iOS، و تم تنزيل التطبيق أكثر من 65 مليون مرة ولديه سعة تخزين ليضم أكثر من مليار رقم هاتف، ويقدم أفضل ميزة فى التطبيقات المنافسة وهي قاعدة البيانات غير المتصلة بالإنترنت والتي تتيح للمستخدمين تحديد المكالمات حتى عندما لا يكونون متصلين بالإنترنت.

تطبيق Showcaller

ويعد بديل آخر لتروكولر سهل الإعداد والاستخدام، ومساحة التطبيق صغيرة جدًاحوالى 4 ميجابايت ولا يستهلك الكثير من بطارية الهاتف، ولا يستهلك الكثير من طاقة البطارية في الخلفية كما يفعل تروكولر، ويحدد التطبيق معظم المكالمات غير المعروفة ويعرض معلومات هوية المتصل التفصيلية على المكالمات الواردة ، ويعرض لك أسماء وصور الأشخاص المتصلين، وحظر مكالمات البريد العشوائي.

تطبيق Hiya
ويقوم تطبيق Hiya بتحديد الأرقام الغير معروفة ويسمح لك بالبحث عن أرقام غير معروفة ويمنع مكالمات البريد العشوائي تلقائيًا حظر المكالمات التى تتطفل عليك، كما يقوم بحظر الرسائل الغير مرغوب فيها أيضا، كما يقوم التطبيق بتحذيرك قبل البدء فى بعض المكالمات غير المعروفة بالنسبة لك، والتى يكتشف أنها غير متعلقة بمكالماتك، وأنها ربما تكون من المتطفلين.

المصدر: صدى البلد

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