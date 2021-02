مهرجان Steam Game في فبراير مع أكثر من 500 عرض تجريبي مجاني للعبة مهرجان Steam Game في فبراير مع أكثر من 500 عرض تجريبي مجاني للعبة

سيبدأ مهرجان Steam Game في 3 فبراير مع أكثر من 500 عرض تجريبي مجاني للعبة. أقامت Valve العديد من مهرجانات Steam Game، والتي بدأت في مارس من العام الماضي، وتقوم الآن بتنظيم مهرجانات أخرى مع البث المباشر وتفاعلات المطورين وعروض الألعاب المجانية.



شاركت الشركة التطوير على منصة التواصل الاجتماعي Twitter مع مقطع فيديو أيضا على YouTube، والفيديو يعطينا نظرة خاطفة على المهرجان.



سيستضيف Steam Game Festival ألعابًا من مطورين لأول مرة بالإضافة إلى عملاقة الألعاب.



مهرجان “العاب ستيم” سيبدأ اعتبارا من 3 فبراير، وينتهي يوم 9 فبراير في.

ستسمح نسخة فبراير 2021 من المهرجان للاعبين باستكشاف أكثر من 500 عرض تجريبي مجاني للألعاب التي ستُعرض على Steam.سيكون هناك أيضًا بث مباشر وسيتاح للاعبين فرصة الدردشة مع مطوري تلك الألعاب.وقد شارك حساب Steam Game على تويتر أيضا تغريده تقول “أنه سيكون هناك عمل، استراتيجية، مغامرة، منهاج، العاب، والروايات البصرية التي عرضت في المهرجان”.يتضمن الفيديو السريع المنشور على YouTube ألعابًا مثل Hazel Sky و Flying to the Finish و Black Book و Almighty: Kill Your Gods و Shady Knight و Genesis Noir و The Riftbreaker و Bloodroots.سيشمل المهرجان ألعاب من مطورين مبتدئين بالإضافة إلى مطورين متمرسين.تتيح لك الصفحة الرسمية لمهرجان Steam Games ضبط تذكير عبر البريد الإلكتروني أو تطبيق الهاتف المحمول عند انطلاق المهرجان.الفكرة وراء المهرجان هي السماح للاعبين بتجربة ألعاب جديدة مجانًا قبل إصدارها.إذا أحب اللاعبون العروض التجريبية المجانية، فيمكنهم شراء الألعاب عند إصدارها رسميًا.حتى الآن، لا توجد معلومات عن تواريخ إصدار أي من الألعاب.كما يمكن للمطورين الحصول على تعليقات مبكرة حول ألعابهم.بدأت Valve مهرجان Steam Game مرة أخرى في مارس من عام 2020 بعد أن أدى وباء الفيروس التاجي إلى القضاء على إمكانية الأحداث المادية حيث يمكن للمطورين استعراض ألعابهم.أقيمت النسخة الصيفية من المهرجان في يونيو، وتلاها إصدار الخريف في أكتوبر.