

كيفية نقل محادثات WhatsApp إلى Telegram للأندرويد والأيفون كيفية نقل محادثات WhatsApp إلى Telegram للأندرويد والأيفون

كيفية نقل محادثات WhatsApp إلى Telegram للأندرويد والأيفون

بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت بسبب مشاركة بيانات مستخدمي تطبيق WhatsApp مع فيسبوك سعى الكثير إلى تغيير تطبيق المحادثات الجماعية التي يستخدمونها وكان البديل الأفضل لتطبيق واتساب هو تطبيق Telegram الذي يعتبر من افضل تطبيقات المحادثات والدردشات في العالم، لأنه يحتوى على خصوصية كاملة ومشفر تماما مثل الواتساب ولديه العديد من المميزات والإمكانيات الرائعة التي يمكنك أن تستفيد منها، ولكن قد لا تعلم طريقة نقل محادثاتك من واتساب إلى تيليجرام.



Telegram لديه ميزة جديدة وهى القدرة على استيراد الدردشات من WhatsApp.



اتبع الخطوات التالية وستكون بسيطة للغاية لكيفية نقل كيفية نقل رسائل WhatsApp إلى Telegram للأندرويد والأيفون.

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أيضا يمكنك تحديث وتحميل تطبيق telegram للأندرويد من هناقبل تجربة هذه الميزة، تأكد من أن لديك تحديث Telegram 7.4 لأن هذا هو الإصدار الذي يجلب ميزة نقل محادثات WhatsApp إلى Telegram.افتح المحادثة التى تود تصديرها من WhatsApp ثم اضغط على النقاط العمودية الثلاث في الزاوية اليمنى العليا.اختر المزيد>انقر فوق تصدير الدردشة > سيُطلب منك التصدير بملفات الوسائط أو بدونها. حدد الخيار حسب تفضيلاتك.ستظهر قائمة المشاركة> حدد Telegram في قائمة المشاركة.بعد القيام بهذه العملية، ستتمكن من رؤية دردشة WhatsApp المحددة على Telegram، يمكنك فقط نقل الدردشات واحدة تلو الأخرى ولا يمكنك نقل جميع الدردشات بشكل جماعي مرة واحدة. يمكنك أيضًا تصدير الدردشات الجماعية باستخدام نفس الطريقة.كيفية نقل محادثات WhatsApp إلى Telegram للأيفون؟افتح محادثة في WhatsApp، ثم انقر فوق المنطقة بجوار صورة الملف الشخصي لجهة اتصال في الأعلى.انقر فوق تصدير الدردشة > حدد Telegram في قائمة المشاركة.هناك أيضًا طريقة أسرع للقيام بذلك من خلال الانتقال إلى شاشة الدردشة الرئيسية في WhatsApp، ثم التمرير لليسار في الدردشة ثم النقر فوق تصدير الدردشة.ستتضمن الرسائل التي تقوم باستيرادها طوابع زمنية أصلية وستأتي بعلامة في الأسفل تقول “مستوردة”.شيء آخر يجب ملاحظته هنا هو أن الرسائل والوسائط المنقولة إلى Telegram لن تشغل مساحة إضافية على هاتفك الذكي. يمكن للمستخدمين أيضًا تحسين مساحة التخزين والتحكم في حجم ذاكرة التخزين المؤقت من خلال النقر على علامة التبويب استخدام البيانات والتخزين في الإعدادات.