كشفت منصة يوتيوب ضمن فعالية “YouTube Festival” للشركات والمعلنين عن دراسة جديدة حول أوقات ونسب المشاهدة على المنصّة في المملكة العربية السعودية. وبيّنت الدراسة أنّ فئات المحتوى الأكثر رواجًا في المملكة هي ألعاب الفيديو، وتعلّم المهارات الجديدة، ومشاهدة المحتوى الرياضي. أمّا المحتوى الأكثر مشاهدةً، فهو من المحتوى المحلي.
تقول يويتيوب أن جائحة كورونا ساهمت في ارتفعت نسبة بث محتوى ألعاب الفيديو باللغة العربية في المنطقة، وكانت ألعاب الألغاز وألعاب المغامرات هي الأكثر رواجًا في 2020، كما عرفت فئة الرياضة والرياضة الإلكترونية رواجًا عاليًا، مع لعبة فيفا وغيرها من الألعاب.
وتشير يوتيوب أيضًا إلى ارتفاع نسبة مشاهدة الفيديوهات التعليمية بشكل كبير في العام الماضي مقارنةً بالأنواع الأخرى من المحتوى، حيث أفاد تقرير من شركة Ipsos MORI بدعم من يوتيوب أنّ 94% من سكّان المملكة العربية السعودية استخدموا المراجع الإلكترونية للاطّلاع على المحتوى التعليمي ومشاهدته، كما ارتفع معدل مشاهدة المحتوى العلمي، مثل علم الجبر، بنسبة 200% على المنصة. وبيّنت الدراسة كذلك أن 95% من المستخدمين في المملكة شاهدوا فيديوهات إرشادية على المنصة خلال العام الماضي.
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التعليقات على دراسة من يوتيوب تبين أن السعوديين يفضلون مشاهدة المحتوى المحلي
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