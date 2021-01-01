كيف تحفظ صفحات الويب في صورة ملفات PDF من داخل متصفح كروم؟

وفر متصفح الإنترنت جوجل كروم Chrome وسيلة سهلة لحفظ أي صفحة ويب في صورة ملف PDF، وحفظه على جهازك للاحتفاظ به.
كل ما عليك هو فتح متصفح كروم، وفتح صفحة الويب التي تريد حفظها. ادخل إلى القائمة الرئيسية للمتصفح، واختر خيار الطباعة Print.
سيظهر أمامك مربع خيارات وإعدادات الطباعة، والذي يتضمن الإعدادات التالية:
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