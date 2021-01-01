

كيف تحفظ صفحات الويب في صورة ملفات PDF من داخل متصفح كروم؟ كيف تحفظ صفحات الويب في صورة ملفات PDF من داخل متصفح كروم؟

وفر متصفح الإنترنت جوجل كروم Chrome وسيلة سهلة لحفظ أي صفحة ويب في صورة ملف PDF، وحفظه على جهازك للاحتفاظ به.



كل ما عليك هو فتح متصفح كروم، وفتح صفحة الويب التي تريد حفظها. ادخل إلى القائمة الرئيسية للمتصفح، واختر خيار الطباعة Print.



سيظهر أمامك مربع خيارات وإعدادات الطباعة، والذي يتضمن الإعدادات التالية:

قائمة Destination، ومنها يمكنك تحديد حفظ صفحة الويب بصيغة XPS أو PDF أو حفظها على جوجل درايف، وغيرها من الخيارات. اختر خيار الحفظ PDF (Save as PDF).قائمة الصفحات Pages، والتي ستتيح لك طباعة كامل صفحة الويب أو اختيار صفحات معينة منها لطباعتها وحفظها في صورة PDF.قائمة المخطط Layout، والتي ستتيح لك طباعة الصفحة في وضع البورتريه أو لاندسكيب.اضغط على حفظ Save، وقم باختيار المكان الذي تريد حفظ ملف PDF فيه على جهازك.







