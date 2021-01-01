كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية أطلقت ميزة "استثنائية" تعمل على نظامي "أندرويد" و"آيفون".
وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن مايكروسوفت أطلقت ميزة "الملء التلقائي" لكلمات المرور عبر "أندرويد" و"آي أو إس"، من خلال تطبيق "أوثينتاكتور".
ويسمح التطبيق الجديد في حفظ كلمات مرور المستخدم في كافة الأجهزة الخاصة به والحسابات المتنوعة أيا كان نوع الجهاز الذكي.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على "المرور للكل"... "مايكروسوفت" تطلق ميزة استثنائية على "أندرويد" و"آيفون"
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق