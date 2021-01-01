

"المرور للكل"... "مايكروسوفت" تطلق ميزة استثنائية على "أندرويد" و"آيفون" "المرور للكل"... "مايكروسوفت" تطلق ميزة استثنائية على "أندرويد" و"آيفون"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية أطلقت ميزة "استثنائية" تعمل على نظامي "أندرويد" و"آيفون".



وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن مايكروسوفت أطلقت ميزة "الملء التلقائي" لكلمات المرور عبر "أندرويد" و"آي أو إس"، من خلال تطبيق "أوثينتاكتور".



​ويسمح التطبيق الجديد في حفظ كلمات مرور المستخدم في كافة الأجهزة الخاصة به والحسابات المتنوعة أيا كان نوع الجهاز الذكي.

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وستتمكن من الوصول إلى جميع بيانات الاعتماد، التي قمت بتخزينها على المتصفح "مايكروسوفت إيدج"، ولن تحتاج بعدها إلى تسجيل الدخول إلى أي حسابات خاصة بك.وسيكون لزاما عليك تسجيل الدخول إلى التطبيق، ليقوم التطبيق بعمل المزامنة لكافة الحسابات الخاصة بك، ليقوم بالملء التلقائي لكلمات المرور.وقدمت مايكروسوفت امتدادا للملء التلقائي لكلمات المرور لمتصفح "غوغل كروم" وكافة المتصفحات الأخرى.