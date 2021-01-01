«ويكيبيديا» تعتمد مدونة عالمية للحد من المعلومات المضللة

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«ويكيبيديا» تعتمد مدونة عالمية للحد من المعلومات المضللة

أعلنت «ويكيبيديا» إطلاق مدونة عالمية لقواعد السلوك، تهدف إلى الحد من المعلومات المضللة وإساءة الاستخدام والتلاعب في الموسوعة الإلكترونية الشهيرة.

ونشرت مؤسسة «ويكيميديا» التي تدير «ويكيبيديا» هذه المدوّنة التي توسع السياسات المعمول بها أصلًا لتوفير معايير لمكافحة «السلوكيات السلبية»، على ما أوضحت في بيان.

وتهدف المدوّنة إلى الحدّ من تشويه محتوى أكبر موسوعة على الإنترنت والتلاعب به، إذ على عكس الموسوعة التقليدية التي يكتبها خبراء معروفون، فإن هذه المجموعة من المعارف جمعها هواة متطوعون، وغالبًا ما تكون مجهولة المصدر.

وقالت رئيسة المؤسسة كاثرين ماهر: «لقد وُضِعَت مدونة قواعد السلوك الجديدة لعصر الإنترنت الجديد لأننا نرغب في أن يشكّل المساهمون (في المحتوى) بيئة إيجابية وآمنة وصحية للجميع».

المصدر: الدستور

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