

نظارة أبل للواقع المختلط ستكون بـ10 أضعاف سعر النظارات المماثلة! نظارة أبل للواقع المختلط ستكون بـ10 أضعاف سعر النظارات المماثلة!

نشر تقرير جديد بعض تفاصيل نظارة أبل المنتظرة للواقع المختلط، مع صورة حاسوبية للنظارة تتفق مع الصور التي تداولتها أبل داخل الشركة لنموذج النظارة الأولي.



وقال التقرير أن أبل ستصنع نظارتها من مواد نسيجية من أجل تخفيف وزنها، كما يتوقع أن يصل سعرها إلى 3000 دولار، وهو 10 أضعاف سعر نظارة Oculus Quest 2!



وقال التقرير أن نظارة أبل ستقدم تطبيقات الواقع الافتراضي والواقع المختلط، وأنها ستحتوي على أكثر من 10 كاميرات تتبع لحركة اليد، مع مستشعرات LiDAR.

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ويتوقع أن تصدر نظارة أبل للواقع المختلط بشاشة 8K مزدوجة مع تقنية لتتبع العين، مع رقاقات من أبل سيليكون المطورة داخليا، والأقوى من شريحة M1 الحالية من أبل.وأكد تقرير سابق، نشرته بلومبرج، أن نظارة أبل يمكن أن تصل إلى المتاجر خلال عام 2022.