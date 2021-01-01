نشر تقرير جديد بعض تفاصيل نظارة أبل المنتظرة للواقع المختلط، مع صورة حاسوبية للنظارة تتفق مع الصور التي تداولتها أبل داخل الشركة لنموذج النظارة الأولي.
وقال التقرير أن أبل ستصنع نظارتها من مواد نسيجية من أجل تخفيف وزنها، كما يتوقع أن يصل سعرها إلى 3000 دولار، وهو 10 أضعاف سعر نظارة Oculus Quest 2!
وقال التقرير أن نظارة أبل ستقدم تطبيقات الواقع الافتراضي والواقع المختلط، وأنها ستحتوي على أكثر من 10 كاميرات تتبع لحركة اليد، مع مستشعرات LiDAR.
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التعليقات على نظارة أبل للواقع المختلط ستكون بـ10 أضعاف سعر النظارات المماثلة!
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