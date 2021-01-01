شركة Canon تكشف عن كاميرا مميزة بمواصفات متطورة

كشفت شركة Canon عن كاميرا جديدة بمواصفات فريدة يمكن اعتمادها للمراقبة والتقاط الصور المميزة داخل المنزل وأثناء التنقل.
وتتمتع كاميرا Canon PowerShot PICK الجديدة بحجم صغير نسبيا وبطارية داخلية تكفيها لتعمل عدة ساعات بالشحنة الواحدة ما يمكن من استعمالها كأداة للمراقبة والتقاط الصور والفيديوهات داخل والمنزل أو المكتب أو حتى أثناء الرحلات والسفر.
والمميز في هذه الكاميرا أنها تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي للتعرف على الأشياء والوجوه وتتبع الأجسام المتحركة حولها، وتختار اللحظة المناسبة لتوثيق الصور، فضلا عن أن عدستها تتحرك بالاتجاهين العمودي والأفقي ما يسهل عليها عمليات المراقبة والتتبع.
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