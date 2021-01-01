شركة Canon تكشف عن كاميرا مميزة بمواصفات متطورة

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شركة Canon تكشف عن كاميرا مميزة بمواصفات متطورة

كشفت شركة Canon عن كاميرا جديدة بمواصفات فريدة يمكن اعتمادها للمراقبة والتقاط الصور المميزة داخل المنزل وأثناء التنقل.

وتتمتع كاميرا Canon PowerShot PICK الجديدة بحجم صغير نسبيا وبطارية داخلية تكفيها لتعمل عدة ساعات بالشحنة الواحدة ما يمكن من استعمالها كأداة للمراقبة والتقاط الصور والفيديوهات داخل والمنزل أو المكتب أو حتى أثناء الرحلات والسفر.

والمميز في هذه الكاميرا أنها تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي للتعرف على الأشياء والوجوه وتتبع الأجسام المتحركة حولها، وتختار اللحظة المناسبة لتوثيق الصور، فضلا عن أن عدستها تتحرك بالاتجاهين العمودي والأفقي ما يسهل عليها عمليات المراقبة والتتبع.

وجهزتها Canon بعدسة بدقة 12 ميغابيكسل بفتحة عريضة، وقدرة على التقريب تعادل X4، ومنفذ لبطاقات microSD لتخزين الصور والفيديوهات، كما يمكن التحكم بها عن بعد عبر تطبيق خاص بالأجهزة والهواتف الذكية، ويمكن عبر التطبيق أيضا استخدامها لمشاركة الصور عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

شركة Canon تكشف عن كاميرا مميزة بمواصفات متطورة

ويمكن اقتناء هذه الكاميرا حاليا عبر منصات Canon الرسمية على الإنترنت، أو منصة Makuake الإلكترونية، بسعر 390 دولارا تقريبا.

المصدر: روسيا اليوم

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