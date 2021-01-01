

«أمازون» تبدأ اختبار شاحنات ريفيان الكهربائية في لوس أنجلوس «أمازون» تبدأ اختبار شاحنات ريفيان الكهربائية في لوس أنجلوس

بدأت شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة أمازون اختبار أول دفعة من الشاحنات الكهربائية التى تنتجها شركة ريفيان أوتوموتيف على الطرق في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.



وتعتزم شركة التجارة الإلكترونية الأكبر على مستوى العالم استخدام هذه الشاحنات الصغيرة في توصيل الطلبات إلى العملاء كجزء من جهودها للوفاء بتعهدها بتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ بشأن الحد من الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري والتغير المناخي قبل الموعد المقرر بعشر سنوات.



وتعتزم أمازون الموجود مقرها في مدينة سياتل الأمريكية توسيع نطاق استخدام هذه السيارات الكهربائية لتشمل 15 مدينة إضافية خلال العام الحالي.

قد يعجبك أيضا...

وتعاقدت أمازون التي تدعم شركة صناعة السيارات الكهربائية ريفيان إلى جانب مجموعة موتور فورد الأمريكية على شراء 100 ألف شاحنة كهربائية من ريفيان، والتي ستستخدم في توصيل طلبات مستخدمي خدمة أمازون برايم مدفوعة الاشتراك، ومن المقرر بدء استخدام هذه الشاحنات في توصيلالطلبات بالفعل خلال العام الحالي.