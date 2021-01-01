

جوجل تضيف ميزة مراقبة معدل ضربات القلب والتنفس إلى هواتفها جوجل تضيف ميزة مراقبة معدل ضربات القلب والتنفس إلى هواتفها

قالت شركة جوجل Google أنها ستضيف ميزات مراقبة معدل ضربات القلب ومعدل التنفس إلى تطبيق Fit عبر هواتف بيكسل Pixel خلال الشهر الجاري.



وتخطط جوجل لإتاحة ميزة مراقبة معدل ضربات القلب ومعدل التنفس إلى هواتف أندرويد الأخرى في المستقبل.



وتعتمد ميزة قياس معدل التنفس على كاميرا الهواتف الذكية عبر مراقبة صعود وهبوط صدر المستخدم، حيث يوجه المستخدم الكاميرا الأمامية للهاتف نحو رأسه وصدره لرصد عدد الأنفاس التي يتنفسها في دقيقة واحدة.



أما ميزة معدل ضربات القلب فتكون عبر تتبع تغير اللون أثناء سريان الدم في أطراف الأصابع، ويرصدها الهاتف بوضع المستخدم لطرف أصابعه على الكاميرا الخلفية.

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وقالت جوجل أن الميزات الجديدة لا تؤدي وظيفة طبية، وقد تساعد فقط على تقييم المستخدم لصحته بصورة عامة، ولا تغني عن ضرورة زيارة الطبيب لتشخيص الأعراض الطبية، ولذلك لا تحتاج جوجل إلى تصريح من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA لإضافة هذه الميزات إلى التطبيق.يذكر أن نتائج اختبار الميزتين الجديدتين في هواتف بيكسل Pixel كشفت دقتهما في حدود 2% تقريبا.