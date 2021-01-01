

سوني تحقق نتائج تاريخية بعد بيع أكثر من 4.5 مليون بلايستيشن 5 سوني تحقق نتائج تاريخية بعد بيع أكثر من 4.5 مليون بلايستيشن 5

أعلنت شركة سوني عن نتائجها المالية للربع المالي الثالث من 2020 والذي انتهى بنهاية العام، وشهدت النتائج تحقيقها إيرادات من قسم الألعاب بلغت 8.4 مليار دولار بزيادة قدرها 40% عن نفس الفترة مقارنة مع العام الذي سبقه بفضل مبيعات بلايستيشن 5 الضخمة.



وتمكنت سوني من بيع 4.5 مليون جهاز بلايستيشن 5 كانت مصحوبة ببيع 1.5 مليون جهاز من الجيل السابق بلايستيشن 4.



وساهمت الإيرادات التي بلغت نحو 8.4 مليار دولار في تحقيق أرباح بقيمة 763 مليون دولار بنسبة نمو وصلت إلى 50%.

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وتأتي معظم الإيرادات والأرباح التي حققتها سوني من الألعاب التي باعتها، حيث شكلت الألعاب ضعف الإيرادات القادمة من الأجهزة نفسها.وحققت الشركة إيرادات بقيمة 4.6 مليار من الألعاب، فيما حققت 2.3 مليار دولار من مبيعات الأجهزة، والمتبقي للخدمات الأخرى.وتشير سوني إلى أنها تخسر مقابل كل جهاز بلايستيشن 5 تقوم ببيعه في الوقت الحالي بسبب تكاليف القطع والعتاد الداخلي في الجهاز، لكن هذه الخطة الاستراتيجية من الشركة ساهمت في بيع عدد كبير من الأجهزة وبالتالي ساهمت في رفع مبيعات الألعاب والاشتراكات بخدمة بلس التي شهدت زيادة بواقع 9% مقارنة مع الفترة السابقة.يُشار أن إيرادات سوني في قسم الإلكترونيات شهدت تراجعًا بسيطًا رغم زيادة الدخل التشغيلي بنسبة 25.4% وبقيمة 1 مليار دولار.فيما شهدت الشركة نموًا في معظم الأقسام الأخرى مثل قسم التلفزيون، لكنها واجهت تراجعًا في مبيعات قسم الكاميرات.