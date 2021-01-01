انستجرام تطلق ميزة تساعد على استرجاع الصور بعد حذفها

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انستجرام تطلق ميزة تساعد على استرجاع الصور بعد حذفها

أطلقت انستجرام ميزة “المحذوف مؤخرًا”، وهي ميزة تعمل على إبقاء الصور والمحتوى المحذوف ضمن مجلد محذوفات بحيث يمكن الذهاب للمجلد واسترجاع الصور منه، ما يعني أن المستخدم سيتمكن بسهولة من استرجاع صوره التي حذفها عن طريق الخطأ أو حتى عند اختراق الحساب.

وتعمل الميزة على إبقاء الصور في مجلد منفصل لمدة 30 يومًا ليتسنى للمستخدم استعادتها إذا أراد ذلك، حيث أن الصور تكون ظاهرة لصاحب الحساب فقط على عكس الصور الأخرى التي تظهر للمتابعين، وذلك بطريقة شبيهة لتطبيق الصور على iOS.

وتشير انستجرام إلى أن السبب الرئيسي في إطلاق الميزة يعود إلى معاناة أصحاب الحسابات المخترقة بسبب حذف المخترقين المحتوى عند سرقة الحساب، وبالتالي يفقد صاحب الحساب المحتوى عن استعادته للحساب مرة أخرى. لكن مع هذه الميزة فسيتمكن من الحفاظ على الصور ومقاطع الفيديو في حسابه ويستعيدها مرة أخرى إن أراد.

المصدر: عالم التقنيه

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