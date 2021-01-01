خبيرة روسية تعلّق على خطر فصل Runet عن الإنترنت العالمي

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خبيرة روسية تعلّق على خطر فصل Runet عن الإنترنت العالمي

علقت رئيسة مجموعة شركات InfoWatch، ناتاليا كاسبيرسكايا، على خطر فصل Runet (القطاع الروسي للإنترنت) عن شبكة الإنترنت العالمية.

وقالت في حديث أدلت به الأربعاء 3 فبراير لصحيفة "إزفيستيا" الروسية إنها لا تستبعد ذلك ويمكن فصل روسيا تقنيا عن الإنترنت العالمي، إذ أن القطاع الروسي يعتمد على مديرين خارجيين سواء في مجال التوجيه وأسماء النطاقات، أو في مجال شهادات التشفير".

واستشهدت الخبيرة الروسية بتهديدات فصل البنوك الروسية عن نظامي الدفع Visa وMasterCard، ما أدى لتسريع ظهور نظام الدفع الوطني Mir.

وأوضحت قائلة:" من أجل ألا نبقى دون الإنترنت الوطني نحتاج إلى توفير نظام متكرر من خوادم الجذر يسيطر عليه الأخصائيون الروس، كما يجب حماية شهادات التشفير المحلية. وفي هذه الحالة فقط يمكن الحديث عن الإنترنت السيادي والاستقلال عن تهديدات خارجية".

ومضت قائلة:"إن العمل في هذا المجال يجري على قدم وساق. ويمكن أن نعتبر أنفسنا محميين من الفصل الفوري عن الإنترنت العالمي".

يذكر أن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف كان قد أعلن في وقت سابق أن مثل هذا الخطر هو أمر حقيقي تماما، لكن روسيا لديها قدرات تقنية لضمان التشغيل المستقل للقطاع الروسي من الإنترنت العالمي.

المصدر: روسيا اليوم

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