خبيرة روسية تعلّق على خطر فصل Runet عن الإنترنت العالمي

علقت رئيسة مجموعة شركات InfoWatch، ناتاليا كاسبيرسكايا، على خطر فصل Runet (القطاع الروسي للإنترنت) عن شبكة الإنترنت العالمية.
وقالت في حديث أدلت به الأربعاء 3 فبراير لصحيفة "إزفيستيا" الروسية إنها لا تستبعد ذلك ويمكن فصل روسيا تقنيا عن الإنترنت العالمي، إذ أن القطاع الروسي يعتمد على مديرين خارجيين سواء في مجال التوجيه وأسماء النطاقات، أو في مجال شهادات التشفير".
واستشهدت الخبيرة الروسية بتهديدات فصل البنوك الروسية عن نظامي الدفع Visa وMasterCard، ما أدى لتسريع ظهور نظام الدفع الوطني Mir.
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