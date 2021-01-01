

كيفية إعادة نشر الـ Story على Instagram كيفية إعادة نشر الـ Story على Instagram

تتيح لك ميزة إعادة نشر ستورى على Instagram مشاركة منشورات الآخرين على أنها منشورات خاصة بك. حيث يمكنك القيام بذلك مع الصور ومقاطع الفيديو التي تمت الإشارة إليك فيها أم لا، وفي هذه المقالة سنقدم لك طريقتين تتيحان لك القيام بذلك. إلى جانب إخبارك بـ كيفية إعادة نشر الـ Story على Instagram، أيضًا قمنا بجميع قائمة ببعض النصائح المذهلة لإضفاء الإثارة على قصص Instagram الخاصة بك.



كيفية إعادة نشر الـ Story على Instagram:



الطريقة الأولى لإعادة نشر قصة على Instagram هي الأسهل. لـ إعادة نشر الـ Story على Instagram أو نشر صورة أو مقطع فيديو لشخص ما كقصة على Instagram.

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اتبع هذه الخطوات طريقة نشر ستورى على انستجرام:افتح Instagram وحدد الصورة أو مقطع الفيديو الذي تريد إعادة نشره.إضغط مشاركة (أيقونة أسفل المنشور مباشرةً > انقر فوق إضافة منشور إلى قصتك > انقر فوق قصتك).اتبع هذه الخطوات لإعادة النشر من بروفايل المستخدم الذي قام بتعطيل خيار مشاركة الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة به. كما يوصى دائمًا بطلب الإذن دائمًا قبل مشاركة منشور Instagram لأي شخص.إفتح إنستجرام و حدد الصورة أو الفيديو الذي تريد إعادة نشره كما قصتك.اضغط على أيقونة النقاط الثلاث > حدد نسخ الرابط > تصغير التطبيق.الآن ، قم بزيارة موقع ingramer.com.بمجرد تحميل الموقع، اضغط على أيقونة الهامبرغر وضمن الأدوات، حدد Instagram Downloader.قم بلصق الرابط المنسوخ أسفل تنزيل الصورة أو تنزيل الفيديو، بناءً على نوع المنشور الذي تريد مشاركته.إضغط على “البحث” وانتقل لأسفل لتنزيل المنشور.بمجرد التنزيل على هاتفك، انتقل إلى Instagram > انقر فوق رمز الكاميرا > حدد الصورة أو الفيديو الذي تم تنزيله.الآن تعديل الصورة، انقر فوق إرسال لـ إضغط مشاركة، بجوار قصتك.هاتان الطريقتان السهلتان اللتان تسمحان لك بإعادة نشر أي منشور لأي شخص أخر كقصة على Instagram.نصائح إبداعية لإعادة نشر الإستوريز على انستجرام:إليك بعض النصائح الرائعة التي ستجعل قصص Instagram الخاصة بك تبدو رائعة كما يسهل متابعتها:1. تغيير لون الخلفيةلتغيير صورة الخلفية في قصة Instagram، اتبع هذه الخطوات:قم بإعداد قصة Instagram الخاصة بك > اضغط على أيقونة الرسم > اختر أداة محدد اللون.اختر من بين الألوان المتوفرة، أو يمكنك اختيار الألوان الخاصة بك باستخدام أداة منتقي الألوان.بمجرد تحديد اللون الذي تريده، كل ما عليك فعله هو النقر مع الاستمرار في منطقة فارغة حول المنشور الخاص بك وسيتم تغيير لون الخلفية.2. استخدم الخطوط المخصصة على انستجرام:يستخدم الجميع الخطوط المتوفرة على Instagram، لكن دعنا نخبرك بكيفية استخدام الخطوط المخصصة.أثناء تحضير الـ Story على حساب Instagram الخاص بك، اضغط على أيقونة الملصق وحدد GIF.في شريط البحث، ابحث عن صور GIF بناء على ما تبحث عنه.استخدم الآن كل حرف لإنشاء كلمة أو جملة، فالخيار لك.3. إنشاء الظلال المسقطةهل تعلم أنه يمكنك إنشاء ظلال الإسقاط الخاصة بك بمساعدة الخطوط المتاحة على Instagram؟ لفعل ذلك اتبع الخطوات بالأسفل:قم بإعداد قصة Instagram الخاصة بك > اضغط على زر النص > استخدم الخط الذي تفضله لكتابة أي شيء. على سبيل المثال، وظيفة جديدة.كرر الآن الخطوات واكتب نفس الخطوات، لكن هذه المرة باستخدام لون مختلف.ضع كلا النصين فوق بعضهما البعض بطريقة غير مركزية قليلاً بحيث يمكنك رؤية كلا النصين، وبالتالي إنشاء تأثير الظل المسقط.4. استخدم ملفات GIFيمكن لصورة GIF جيدة أن تضيف التغيير المطلوب في أي منشور. إليك كيفية استخدام صور GIF على انستجرام.قم بإعداد قصة Instagram الخاصة بك > انقر فوق رمز الملصق > انقر فوق GIF.ابحث عن أي ملف GIF بكتابة كلمة أساسية.الآن استخدم خيالك واستفد إلى أقصى حد من ستورى الانستجرام باستخدام صور GIF.5. إضافة التوهج لصور الانستقرام:اتبع هذه الخطوات لإضافة توهج لصورك في قصص Instagram.اختر صورة من معرض الصور الخاص بك > قم بإعداد ستورى على Instagram الخاص بك > انقر فوق رمز الرسم.اضغط على قلم الوهج واختر اللون المفضل لديك.ارسم خطوطًا متعرجة حول صورتك.بمجرد الانتهاء من الرسم، استخدم أداة “الممحاة” لإزالة الخطوط الموجودة على الصورة.النتيجة النهائية التي تركتها هي صورتك مع وجود خطوط متوهجة حولها.كانت هذه المقالة استعراضا سريعا لطريقة إعادة نشر الـ Story على Instagram مع اهم النصائح اللازمة لعمل ستورى مميز وفعال.