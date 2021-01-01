مؤسس ومدير أمازون التنفيذي جيف بيزوس يقرر ترك منصبه في النصف الثاني من 2021

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صورة الخبر: مؤسس ومدير أمازون التنفيذي جيف بيزوس يقرر ترك منصبه في النصف الثاني من 2021
مؤسس ومدير أمازون التنفيذي جيف بيزوس يقرر ترك منصبه في النصف الثاني من 2021

أعلن جيف بيزوس ، مؤسس ومدير شركة أمازون التنفيذي، عن نيته ترك منصبه في الشركة بحلول النصف الثاني من العام الحالي 2021، وذلك بعد نحو 30 عامًا في إدارة الشركة التي تتربع على عرش التجارة الإلكترونية والخدمات السحابية في العالم.

ورغم رغبته ترك المهام التنفيذية في الشركة، سيستمر جيف بيزوس في إدارة الشركة كرئيس عام ويترك مهامه الحالية لأندي جاسي “Andy Jassy” الذي يقود حاليًا قسم الحوسبة السحابية في الشركة.

ويشير بيزوس في رسالة إلى موظفي الشركة بأن قراره سيمنحه الوقت والطاقة اللازمتين للاستمرار في العمل والبقاء على ارتباط مع مبادرات أمازون لاسيما صندوق Day 1 Fund والذي أطلقه مسبقًا كصندوق لدعم البيئة، وصحيفة واشنطن بوست، وغيرها من الأمور الخاصة.

يُشار أن مؤسس أمازون يتربع على عرش أغنى رجل في العالم، وساهمت أزمة كورونا الأخيرة والاقبال على خدمات الشركة في مضاعفة ثروته.

المصدر: عالم التقنيه

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