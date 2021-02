خدمة الألعاب GeForce Now تتوفر الآن على متصفح Chrome للمستخدمين خدمة الألعاب GeForce Now تتوفر الآن على متصفح Chrome للمستخدمين

أطلقت شركة Nvidia خدمة الألعاب GeForce Now اليوم للمستخدمين عبر متصفح Chrome لدعم مستخدمي منصتي macOS وWindows.



توفرت خدمة GeForce Now خلال الفترة الماضية على منصة الأندوريد وأيضاً أجهزة Chromebooks، واليوم تتوسع Nvidia بخدمة الألعاب لدعم قاعدة أكبر من المستخدمين عبر متصفح Chrome.



تتوفر خدمة GeForce Now في إصدارات مخصصة على متاجر macOS وWindows، وهي الإصدارات المقترحة من Nvidia لمستخدمي أجهزة الحاسب.

ويمكن اليوم لمستخدمي منصتي منصة Mac أو Windows التوجه إلى صفحة play.geforcenow.com عبر متصفح Chrome لبدء تجربة الألعاب GeForce Now، دون الحاجة إلى تثبيت البرامج على أجهزة الحاسب في البداية.يذكر أن شركة Nvidia مازالت توصي بإستخدام الإصدارات المخصصة من خدمة الألعاب GeForce Now على منصتي macOS وWindows.