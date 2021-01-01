أطلقت شركة Nvidia خدمة الألعاب GeForce Now اليوم للمستخدمين عبر متصفح Chrome لدعم مستخدمي منصتي macOS وWindows.
توفرت خدمة GeForce Now خلال الفترة الماضية على منصة الأندوريد وأيضاً أجهزة Chromebooks، واليوم تتوسع Nvidia بخدمة الألعاب لدعم قاعدة أكبر من المستخدمين عبر متصفح Chrome.
تتوفر خدمة GeForce Now في إصدارات مخصصة على متاجر macOS وWindows، وهي الإصدارات المقترحة من Nvidia لمستخدمي أجهزة الحاسب.
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التعليقات على خدمة الألعاب GeForce Now تتوفر الآن على متصفح Chrome للمستخدمين
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