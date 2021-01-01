جهاز REDMIBOOK PRO المرتقب يأتي بلوحة مفاتيح كاملة بإضاءة خلفية

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جهاز REDMIBOOK PRO المرتقب يأتي بلوحة مفاتيح كاملة بإضاءة خلفية

تقدم علامة REDMI التجارية قريباً إصدار جديد من أجهزة الحاسب بعنوان REDMIBOOK PRO، واليوم تؤكد أحدث الإعلانات التشويقية على أن الجهاز يأتي بلوحة مفايتح كاملة بإضاءة خلفية.

أكدت Redmi في تصريحات مؤخراً على أن جهاز REDMIBOOK PRO المرتقب هو أقوى أجهزة الحاسب الدفتري المقدمة من الشركة، واليوم كشفت الشركة عن إعلان ترويجي نشر على Weibo أكدت من خلاله على بعض المواصفات الأخرى للجهاز.

ومن المقرر وفقاً للإعلان الترويجي أن ينطلق جهاز REDMIBOOK PRO بلوحة مفاتيح كاملة تتميز بإضاءة خلفية، أيضاً كشفت الإعلانات التشويقية السابقة عن أن الجهاز يضم الجيل 11 من معالجات إنتل Intel Core H35 الذي يتميز بعدد 4 من الأنوية و 8 threads، مع تردد turbo يصل إلى 5.0GHz.

ويقدم المعالج آداء أعلى بنسبة 9% في أنوية thread الأحادية مقارنة بالجيل 11 من معالجات إنتل من سلسلة Core U، بينما جاء في أنوية thread المتعددة بآداء أعلى بنسبة 40%.

وتشير التوقعات إلى أن جهاز حاسب RedmiBook Pro الدفتري سيأتي بأعلى آداء في الأجهزة، مع تحسينات كبيرة، كما يأتي الجهاز بدقة 2K، أيضاً يأتي هذا الإصدار بكاميرة web، كما يدعم شاشة MX450، وسعة NVMe، ومعايير بروتوكول PD، مع دعم التسجيل بالتعرف على البصمة.

المصدر: التقنيه بلا حدود

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