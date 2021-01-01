جهاز REDMIBOOK PRO المرتقب يأتي بلوحة مفاتيح كاملة بإضاءة خلفية

تقدم علامة REDMI التجارية قريباً إصدار جديد من أجهزة الحاسب بعنوان REDMIBOOK PRO، واليوم تؤكد أحدث الإعلانات التشويقية على أن الجهاز يأتي بلوحة مفايتح كاملة بإضاءة خلفية.
أكدت Redmi في تصريحات مؤخراً على أن جهاز REDMIBOOK PRO المرتقب هو أقوى أجهزة الحاسب الدفتري المقدمة من الشركة، واليوم كشفت الشركة عن إعلان ترويجي نشر على Weibo أكدت من خلاله على بعض المواصفات الأخرى للجهاز.
ومن المقرر وفقاً للإعلان الترويجي أن ينطلق جهاز REDMIBOOK PRO بلوحة مفاتيح كاملة تتميز بإضاءة خلفية، أيضاً كشفت الإعلانات التشويقية السابقة عن أن الجهاز يضم الجيل 11 من معالجات إنتل Intel Core H35 الذي يتميز بعدد 4 من الأنوية و 8 threads، مع تردد turbo يصل إلى 5.0GHz.
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