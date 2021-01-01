

جوجل تتوقف عن تطوير الألعاب لخدمتها السحابية للتركيز على الألعاب الخارجية جوجل تتوقف عن تطوير الألعاب لخدمتها السحابية للتركيز على الألعاب الخارجية

أغلقت شركة جوجل استديوهات تطوير الألعاب الخاصة بها ستاديا في خطوة مفاجأة، حيث كانت تعتمد عليها لتطوير ألعاب وطرحها على خدمتها السحابية للمستخدمين، لكنها مع هذا القرار ستركز على ألعاب الطرف الثالث من مختلف المطورين حول العالم.



وكانت جوجل تمتلك استديوهات لتطوير الألعاب في لوس أنجلوس في كاليفورنيا بالولايات المتحدة، ومونتريال في كندا، وقامت بإغلاق كلاهما. كما أن مدير القسم سيغادر الشركة، فيما ستستمر بدعم خدمتها السحابية دون تطوير ألعاب خاصة بها.



وأشار نائب مدير خدمة ستاديا إلى أن تطوير ألعاب عالية المستوى منافسة للألعاب العالمية يحتاج سنوات واستثمارات ضخمة وأن الارتفاع الكبير في التكاليف تسبب بالقرار.

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وهو الأمر الذي ربما تجده الشركة خارج قدراتها حاليًا، لذلك ستعتمد على دعم خدمة ألعابها السحابية من خلال ألعاب الطرف الثالث والشراكات التي توقعها مع استديوهات أخرى.