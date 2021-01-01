أطلقت شركة جوجل ميزة جديدة عند استخدام محرك بحثها للوصول إلى معلومات ما، حيث ستقدم الميزة بيانات أو نبذة عن الموقع عند النقر على الخيارات الخاصة به قبل تأكيد الانتقال إليه، وبالتالي سيتمكن المستخدم من معرفة مصداقية الموقع قبل زيارته.
وسيظهر للمستخدمين معلومات عن الموقع عند النقر على النقاط الثلاث الخاصة بالخيارات والظاهرة على الجانب العلوي مقابل الرابط الخاص بالموقع.
ستساعد هذه الميزة في بحث جوجل المستخدمين على معرفة معلومات الموقع وبالتالي مدى مصداقيته قبل الدخول إليه، وهذا سيجنبهم عناء الخروج من الموقع والبحث مرة أخرى في أغلب الأحيان.
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التعليقات على بحث جوجل سيخبرك بمعلومات عن الموقع قبل زيارته
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