تحديث في "خرائط غوغل" لا يشغلك أبدا عن الطريق

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تحديث في "خرائط غوغل" لا يشغلك أبدا عن الطريق

طرح تطبيق "خرائط غوغل" تحديثا لا يمكنه أن يشغلك أبدا عن الطريق أمامك، ويتيح لك التصفح عبر الإنترنت وأنت في طريقك إلى مشوارك.

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن تحديث "غوغل مابس" يتيح وضع "تقسيم الشاشة" للتجول الافتراضي، من دون أن يشغلك هذا عن تصفح هاتفك أو جهازك.

ووفق هذا التحديث يمكن لخرائط غوغل تقسيم الشاشة ما بين التجول الافتراض والخريطة، فيما يمكن أن تعرض لك الخريطة الصور المتاحة حول الموقع المستهدف أو الصور البانورامية والمظللين باللون الأزرق.

ويمكن لتلك الميزة أن تعمل تلقائيا، بعد إسقاط دبوس والذهاب إلى خاصية "التجول الافتراضي"، ولا يتعين على المستخدم القيام بأي شيء خاص، وتكون الشاشة المنقسمة في "خرائط غوغل" متاحة بالاتجاهين الرأسي والأفقي.

وهناك أيضا يوجد أزرار لتوسعة الشاشة، وملء الشاشة إذا أعجبك المظهر القديم ولا تريد خاصية تقسيم الشاشة.

المصدر: سبوتنيك

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