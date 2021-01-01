بدأ القائمون على منصة «يوتيوب» الشهيرة باختبار ميزة جديدة قد تلقى تفاعلا كبيرا بين المستخدمين وصناع المحتوى على المنصة.
وتوفر ميزة «Clips» التي تختبر حاليا بصورة محدودة إمكانية توثيق مقاطع صغيرة من فيديوهات البث المباشر، تتراوح مدتها ما بين 5 و 60 ثانية، وإمكانية إعادة نشر هذه المقاطع أو مشاركتها مع الآخرين.
وعند دخول المستخدم إلى قناة معينة تدعم الميزة الجديدة سيلاحظ شعار «Clips» أسفل الفيديو، وبالضغط عليه سيقوم بتحديد مقطع معين من الفيديو، وبهد الضعط على خيار «Share Clip» سيتمكن من مشاركته عبر رابط «URL».
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التعليقات على ميزة جديدة تظهر في «يوتيوب»
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