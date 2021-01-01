

لعبة تمبل رن 2 للويندوز فون – Temple Run 2 لعبة تمبل رن 2 للويندوز فون – Temple Run 2

لعبة تمبل رن 2 للويندوز فون Temple Run 2 :



تعتبر لعبة تمبل رن من اشهر الالعاب على متجر تطبيقات الويندوز فون وكذلك ايضاً لعبة تمبل رن 2 الرائعة والتى اطلقتها الشركة المطورة مع مجموعة من التحسينات والاصلاحات على اللعبة من ناحية التصميم والاداء وذلك لحل المشاكل التى كانت موجودة فى النسخة الاولي من اللعبة ،و تبعاً للشهرة الكبيرة التى تتمتع بها اللعبة فقد تجاوزت اللعبة حاجز الـ 500 مليون مستخدم نشط كما تتم عملية تحميل تمبل رن 2 للويندوز فون يومياً وهو ما يجعلها تحصل على الكثير من المستخدمين الجدد ،و قد حصلت اللعبة على تقييم وصل الي 4.4 / 5 نجوم من قبل المستخدمين على متجر تطبيقات الويندوز فون.



و لكن ما هي المميزات الجديدة التى تمت اضافتها الى اللعبة وما هي التحسينات التى حصلت عليها هو ما سنتعرف عليه الان ،كما يمكنكم تحميل تمبل رن 2 للويندوز فون من الرابط الموجود فى اخر الموضوع ..

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فكرة اللعبة :"” في جميع افلام صائدي الكنوز هناك ذلك المشهد عندما يضع البطل يديه على الكنز ولكنه يواجه مشكلة اخيرة وهي عملية الخروج والنجاة بحياته من ذلك المعبد الذي علق به ، تمبل رن ببساطة هي عبارة عن ذلك المشهد “.“"فى لعبة تمبل رن 2 سيكون عليك الهروب من تلك الوحوش الملعونة التى تلاحقك وسيكون عليك تجاوز المصاعب الموجودة فى الطريق واستخدام قدراتك الشخصية فى اللعبة وجمع العملات النقدية لشراء ادوات تساعدك على الهروب بشكل اسرع.مميزات تمبل رن 2 للويندوز فون :اللعبة مجانية تماماً ..كما الحال مع النسخة الاولي من اللعبة فإنه يمكنك الان تحميل تمبل رن 2 للويندوز فون مجانا وبشكل كامل ،و لكن اللعبة تحتوي بداخلها على مجموعة من الادوات ( العملات الذهبية ) التى يمكنك شراؤها مقابل اموال حقيقية لتخطي المراحل بشكل اسرع واسهل واذا كنت لا تريد استخدام هذه الميزة فهي لن تؤثر على اداء اللعبة على الاطلاق.لا تحتاج الى الاتصال بالانترنت ..من المميزات الرائعة فى لعبة تمبل رن 2 انها لا تحتاج الى ان يكون هاتفك متصلاً بالانترنت لكي تستطيع الاستمتاع بها وهو الامر الذي يجعل اللعبة خياراً متميزاً لقضاء وقت ممتع تماماً فى حالة عدم توافر اتصال بالانترنت لديك.فكرة بسيطة وممتعة ..على عكس العديد من العاب المغامرات والتى تأتي مع افكار مغقدة نسبياً فإن لعبة تمبل رن 2 تأتي مع فكرة بسيطة جداً من حيث الاداء او سهولة اللعبة وهو ما يجعلها مناسبة لجميع الاعمار اضافة الى انها ممتعة بشكل كبير.مناسبة لجميع الاعمار السنية ..تأتي لعبة تمبل رن 2 مع محتوي مقيّم بأنه مناسب لمن يبلغ 7 أعوام فما فوق فاللعبة لا تحتوي على أية مشاهد عنيفة بشكل كبير ( النسخة السابقة من اللعبة كانت مقيمة بأنها مناسبة لمن يبلغ 3 اعوام فما فوق ).التصميم ..حصلت لعبة تمبل رن 2 على تعديل من حيث التصميم والرسوميات والتى كانت رديئة جداً فى النسخة الاولي من اللعبة وساحات اللعب المتنوعة ( الغابات , الاراضي الثلجية والمعبد وغير ذلك ) وتصميم الشخصيات وكذلك تصميم العقبات الموجودة بها.مناسبة للأجهزة الضعيفة ..الميزة الرائعة ايضاً التى ستلاحظها عند تحميل تمبل رن 2 ان اللعبة لا تحتاج الى امكانيات كبيرة لتستطيع تشغيلها على هاتفك وهي لا تؤثر على اداء جهازك.عيوب تمبل رن 2 للويندوز فون :حجم اللعبة كبير نسبياً ..لا يعد حجم اللعبة كبير بشكل مبالغ فيه فى هذه النسخة الا انه يعد كبيراً اذا ما قورن بحجم النسخة الاولي من اللعبة وهو ما قد يجعل اللعبة غير مناسبة لبعض المستخدمين.تحميل تمبل رن 2 للويندوز فون :اسم اللعبة Temple Run 2الشركة المطورة Imangi Studios LLCحجم اللعبة 47.11 ميجابايت