إنتل تعزز تقنيات الحوسبة العصبية وتكشف عن تحسينات على رقاقة المعالجة Loihi

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إنتل تعزز تقنيات الحوسبة العصبية وتكشف عن تحسينات على رقاقة المعالجة Loihi

أعلنت شركة إنتل خلال مؤتمرها الافتراضي Lab Day ، والذي شهد الحديث عن تقنيات الحوسبة المتنوعة، عن تحسينات على رقاقة المعالجة Loihi الموجهة إلى قطاع الحوسبة العصبية من خلال تعزيز قدرات التعرف الصوتي والذكاء الاصطناعي وغيرها من الأمور، لتعزز بذلك تواجدها في قطاع الحوسبة العصبية كأحد رواده.

تهدف الحوسبة العصبية إلى استخدام التقنيات الحاسوبية إلى محاكاة الإنسان والقيام بعمليات أكثر تعقيدًا ومرونة بالاعتماد على التقنيات والذكاء الاصطناعي.

وتقول إنتل أن هذه الحوسبة تركز على محاكاة طريقة تفكير العقل البشري لحل المشاكل المختلفة والمعقدة نوعًا ما، مثل التعرف على الأصوات وتميزها بطريقة ذكية، أو ترجمة المعلومات بشكل دقيق بناءً على المعلومات والعمليات السابقة بشكل أوسع مما تقدمه تقنيات الترجمة الآلية حاليًا.

تحسينات على رقاقة الحوسبة العصبية Loihi من إنتل
شهد مؤتمر إنتر إعلانها عن تحسين رقاقة المعالجة Loihi بتقنيات جديدة، حيث تحوي 128 نواة بتقنية 14 نانومتر وتضم أكثر من 130 ألف عصبون معالجة تساهم في محاكاة العقل البشري وحل العمليات من خلال خوارزميات مختلفة بإمكانها حل المشاكل المعقدة، المفاجأة، والصعبة.

تستخدم رقاقة معالجة Loihi في الروبوتات، مراكز الأبحاث، والمراكز العلمية، وكذلك أنظمة القيادة الذاتية وغيرها من العمليات الذكية.

كذلك يمكن استخدامها في أنظمة الترجمة الواقعية الدقيقة للمؤسسات، التطبيقات الحسية في أنظمة وأجهزة الاستشعار، وتطوير أنظمة القيادة الآلية بالمركبات.

يُشار أن مرسيدس بنز، لينوفو، ولوجيتيك انضموا إلى قائمة شركات إنتل في هذا المجال لتبني أحدث تقنياتها الحوسبية.

المصدر: عالم التقنية

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