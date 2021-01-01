إنتل تعزز تقنيات الحوسبة العصبية وتكشف عن تحسينات على رقاقة المعالجة Loihi

أعلنت شركة إنتل خلال مؤتمرها الافتراضي Lab Day ، والذي شهد الحديث عن تقنيات الحوسبة المتنوعة، عن تحسينات على رقاقة المعالجة Loihi الموجهة إلى قطاع الحوسبة العصبية من خلال تعزيز قدرات التعرف الصوتي والذكاء الاصطناعي وغيرها من الأمور، لتعزز بذلك تواجدها في قطاع الحوسبة العصبية كأحد رواده.
تهدف الحوسبة العصبية إلى استخدام التقنيات الحاسوبية إلى محاكاة الإنسان والقيام بعمليات أكثر تعقيدًا ومرونة بالاعتماد على التقنيات والذكاء الاصطناعي.
وتقول إنتل أن هذه الحوسبة تركز على محاكاة طريقة تفكير العقل البشري لحل المشاكل المختلفة والمعقدة نوعًا ما، مثل التعرف على الأصوات وتميزها بطريقة ذكية، أو ترجمة المعلومات بشكل دقيق بناءً على المعلومات والعمليات السابقة بشكل أوسع مما تقدمه تقنيات الترجمة الآلية حاليًا.
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