

مايكروسوفت Teams يحصل على مميزات اتصال أكثر من Zoom وMeet مايكروسوفت Teams يحصل على مميزات اتصال أكثر من Zoom وMeet

أصبحت تطبيقات مؤتمرات الفيديو والمكالمات جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، لذلك ليس من المستغرب أن نرى لاعبين مثل Zoom ومايكروسوفت وGoogle يضيفون مميزات إلى منصاتهم بانتظام، حيث أعلنت مايكروسوفت عن مجموعة من ميزات الاتصال التي ستأتي إلى Teams قريبًا.



ووفقًا لتقارير متعددة عبر الإنترنت، جعلت مايكروسوفت تجربة اتصال Teams أكثر بساطة حيث أن جميع العناصر - سجل المكالمات وجهات الاتصال وغيرها - في مكان واحد، كما أضافت مايكروسوفت أيضًا دعم Apple CarPlay إلى Teams.



ووفقًا لتقرير صادر عن VentureBeat، تم تعيين مايكروسوفت لإضافة مميزات مثل تحويل المكالمات بحلول أوائل عام 2021 إلى الفرق، وتتيح ميزة تحويل المكالمات للمستخدمين نقل المكالمات بين الهاتف المحمول وسطح المكتب. يمكن أن تكون الميزة مفيدة إذا احتاج المستخدمون إلى تغيير المواقع أو الأجهزة لإنهاء مكالمة معينة.

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تم أيضًا تعيين وضع بيانات منخفضة جديد للوصول إلى Teams، والذي سيسمح للمستخدمين بتحديد مقدار البيانات التي سيتم استخدامها أثناء مكالمات الفيديو، وتعتمد هذه الميزة على مدى توفر الشبكة - خلوي أو Wi-Fi أو دائمًا، وبصرف النظر عن هذا، تتوفر أداة جديدة لتعريف مكالمات البريد العشوائي في Teams الآن.وتعمل مايكروسوفت على تسهيل إجراء مكالمات Teams وتلقيها في سيارتك من خلال تقديم دعم Apple CarPlay، ويمكن لمستخدمي أيفون أيضًا استخدام Siri لإجراء مكالمات Teams والرد عليها، ولا توجد أي معلومات حول ما إذا كان دعم Teams سيأتي إلى Android Auto أم لا.ويعد Teams هو رهان كبير لشركة مايكروسوفت ومن الواضح أنها لا تريد أن تخسر Zoom أو Google Meet، ووفقًا لتقرير Venture Beat، كشفت مايكروسوفت أن مستخدمي Teams قد أجروا أكثر من 650 مليون مكالمة في أكتوبر، وهو رقم نما 11 مرة منذ مارس.