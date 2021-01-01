أصبحت تطبيقات مؤتمرات الفيديو والمكالمات جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، لذلك ليس من المستغرب أن نرى لاعبين مثل Zoom ومايكروسوفت وGoogle يضيفون مميزات إلى منصاتهم بانتظام، حيث أعلنت مايكروسوفت عن مجموعة من ميزات الاتصال التي ستأتي إلى Teams قريبًا.
ووفقًا لتقارير متعددة عبر الإنترنت، جعلت مايكروسوفت تجربة اتصال Teams أكثر بساطة حيث أن جميع العناصر - سجل المكالمات وجهات الاتصال وغيرها - في مكان واحد، كما أضافت مايكروسوفت أيضًا دعم Apple CarPlay إلى Teams.
ووفقًا لتقرير صادر عن VentureBeat، تم تعيين مايكروسوفت لإضافة مميزات مثل تحويل المكالمات بحلول أوائل عام 2021 إلى الفرق، وتتيح ميزة تحويل المكالمات للمستخدمين نقل المكالمات بين الهاتف المحمول وسطح المكتب. يمكن أن تكون الميزة مفيدة إذا احتاج المستخدمون إلى تغيير المواقع أو الأجهزة لإنهاء مكالمة معينة.
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التعليقات على مايكروسوفت Teams يحصل على مميزات اتصال أكثر من Zoom وMeet
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