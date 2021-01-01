

احذرها.. 4 أشياء تجعل شبكة واى فاى منزلك ضحية للاختراق احذرها.. 4 أشياء تجعل شبكة واى فاى منزلك ضحية للاختراق

قد تكون شبكة Wi-Fi الواى فاى الخاصة بك هى أخطر جهاز أو أداة فى منزلك، إذا تم اختراقها، حيث تعتبر هى المدخل الأساسى لكل البيانات التى قد يحتاجها الهاكرز عند اختراق المستخدمين، والتى يمكن من خلالها الحصول على بيانات المستخدمين المتصلين بالشبكة بالإضافة إلى أرقام هواتفهم وبيانات الموقع الخاصة بهم وشركة الانترنت التى يقومون بالاتصال من خلالها وغير من المعلومات الخطيرة.



وبحسب مجلة WIRED الأمريكية، فإنه يجب الحفاظ على أمان شبكة الواى فاى الخاصة بك، وحمايتها من أجل الحفاظ على بياناتك الشخصية، واتخاذ كل الإجراءات الممكنة التى يمكن بها الحفاظ على الشبكة من الاختراق، وهناك عدد من الأشياء عليك الحذر منها وتجنبها تماما:



1- عدم تغيير كلمات السر باستمرار:

ويجب على المستخدمين القيام بتغيير كلمات السر باستمرار، حيث من الممكن أن يكونوا مخترقين بالفعلن ويساعد هذا الإجراء على اكتشاف الاختراق بسهولة، بالإضافة إلى أنه يجب وضع كلمات سر قوية وغير مشتملة على أية بيانات أو معلومات مرتبطة بمعلومات المستخدم الشخصية، والتى يمكن تخمينها بسهولة مع تنويع كلمة السر قدر الإمكان.

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2- عدم القيام بتحديث برامج الفيروسات:ويجب القيام بتحديث برامج الفيروسات بشكل مستمر، حيث يعم التحديث الدائم هلى اكتشاف الفيروسات والاختراقات والأنشطة الغريبة، بالإضافة إلى تحديد وفحص معايير الأمان للشبكة، مثل اخفائها.3- الدخول على شبكة واى فاى مفتوحة:وعند الدخول على شبكة واى فاى المفتوحة فإن المستخدم قد يتعرض للاختراق بكل سهولة، حيث أن معظم الشبكات المفتوحة يتعمد مستخدميها بفتحها لايقاع بالمستخدمين الآخرين لسرقة البيانات والمعلومات الخاصة بهم، لذلك يجب التأكد من الشبكة أولا، ولا يجب الدخول إلا على الشبكات العامة الموثوق فيها.4- عدم اخفاء شبكة الواى فاى:ويجب اخفاء اسم شبكة الواي فاي، حيث يكون اسم الشبكة ظاهرا وعند تعطيل هذه الخاصية فإنها لن تظهر لأي شخص آخر عند البحث عن شبكات واي فاي قريبة، ويحافظ الإجراء على المستخدمين عند قيام الهاكرز بالبحث الشبكات الظاهرة أو المفتوحة.