قد تكون شبكة Wi-Fi الواى فاى الخاصة بك هى أخطر جهاز أو أداة فى منزلك، إذا تم اختراقها، حيث تعتبر هى المدخل الأساسى لكل البيانات التى قد يحتاجها الهاكرز عند اختراق المستخدمين، والتى يمكن من خلالها الحصول على بيانات المستخدمين المتصلين بالشبكة بالإضافة إلى أرقام هواتفهم وبيانات الموقع الخاصة بهم وشركة الانترنت التى يقومون بالاتصال من خلالها وغير من المعلومات الخطيرة.
وبحسب مجلة WIRED الأمريكية، فإنه يجب الحفاظ على أمان شبكة الواى فاى الخاصة بك، وحمايتها من أجل الحفاظ على بياناتك الشخصية، واتخاذ كل الإجراءات الممكنة التى يمكن بها الحفاظ على الشبكة من الاختراق، وهناك عدد من الأشياء عليك الحذر منها وتجنبها تماما:
1- عدم تغيير كلمات السر باستمرار:
ويجب على المستخدمين القيام بتغيير كلمات السر باستمرار، حيث من الممكن أن يكونوا مخترقين بالفعلن ويساعد هذا الإجراء على اكتشاف الاختراق بسهولة، بالإضافة إلى أنه يجب وضع كلمات سر قوية وغير مشتملة على أية بيانات أو معلومات مرتبطة بمعلومات المستخدم الشخصية، والتى يمكن تخمينها بسهولة مع تنويع كلمة السر قدر الإمكان.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على احذرها.. 4 أشياء تجعل شبكة واى فاى منزلك ضحية للاختراق
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق