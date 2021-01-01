

شاهد.. يوتيوب سيذكر المستخدمين بالحفاظ على احترام التعليقات قبل النشر شاهد.. يوتيوب سيذكر المستخدمين بالحفاظ على احترام التعليقات قبل النشر

يتخذ يوتيوب YouTube خطوات جديدة للتخلص من التنمر والكلام الذي يحض على الكراهية وأنواع أخرى من التعليقات السيئة.







قدمت الشركة ميزة جديدة من شأنها تذكير المستخدمين بالحفاظ على التعليقات محترمة، عندما تكتشف أنظمتها الآلية تعليقًا قد يكون مسيئًا.

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يتم طرح التغيير الآن على Android، وسينتقل في النهاية إلى أنظمة أساسية أخرى، على الرغم من أنه ليس من الواضح متى.الميزة مشابهة لتلك التي تم تنفيذها مؤخرًا بواسطة Instagram، قبل نشر أي تعليق، ستظهر نافذة منبثقة مع تذكير بالحفاظ على احترام التعليقات، سيتمكن المستخدم بعد ذلك من تحرير التعليق أو نشره على أي حال، تلاحظ الشركة أن رؤية التذكير لا يعني بالضرورة أن تعليقًاقد انتهك قواعده أو أنه سيتم إزالته.التحديث جزء من جهد أكبر من قبل YouTube لتقليل الكلام الذي يحض على الكراهية وجعل نظامه الأساسي أكثر إنصافًا لجميع منشئي المحتوى، بالإضافة إلى النوافذ المنبثقة الجديدة، ستختبر أيضًا ميزة جديدة لـ YouTube Studio تقوم تلقائيًا بتصفية "التعليقات التي يحتمل أن تكون غير لائقة ومؤذية" لتسهيل على منشئي الفيديو تجنب رؤيتها.ستبذل الشركة أيضًا جهدًا جديدًا بدءًا من العام المقبل لتقييم التحيز في ميزات تحقيق الدخل، قال موقع YouTube إنه على الرغم من أنه سمع مخاوف من بعضمنشئي المحتوى، إلا أنه لا يمتلك حاليًا طريقة جيدة للنظر في هذه الادعاءات لأن الشركة لا تمتلك بيانات حول كيفية تحديد منشئي الفيديو.لمعالجة هذا الأمر، سيطلب YouTube من مالكي القنوات الكشف طوعًا عن معلومات حول جنسهم وميولهم الجنسية وعرقهم وعرقهم حتى يتمكن من التحقيق فيما إذا كان هناك تحيز ضد مجموعات معينة في أنظمته.كتب يوتيوب في إحدى مشاركات المدونة: "سنلقي نظرة فاحصة بعد ذلك على كيفية التعامل مع المحتوى من المجتمعات المختلفة في أنظمة البحث والاكتشاف وتحقيق الدخل، سنبحث أيضًا عن الأنماط المحتملة للكراهية والمضايقة والتمييز التي قد تؤثر على بعض المجتمعات أكثر من غيرها".قال موقع YouTube إنه سيكشف عن نتائجه وأنه ملتزم بالعمل على إصلاح المشكلات التي يكتشفها، لكنه لم يقدم تفاصيل حول المدة التي قد يستغرقها العمل أو متى سيتوسع الاستطلاع خارج الولايات المتحدة.