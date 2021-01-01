

WhatsApp إما التحديث في عام 2021، أو “حذف الحساب”! WhatsApp إما التحديث في عام 2021، أو “حذف الحساب”!

قد يفقد مستخدمي تطبيق WhatsApp إمكانية الوصول الى حساباتهم، إذا لم يقبلوا شروط الخدمة الجديدة لعام 2021. وبحسب ما ورد، سيقوم تطبيق خدمة المراسلة الشهير واتساب بتحديث شروط الخدمة الخاصة به في العام المقبل 2021، وسيصبح ذلك ساريًا اعتبارًا من 8 فبراير القادم 2021.



إذا لم يوافق المستخدمون على قواعد الخصوصية الجديدة من واتساب، فقد يفقدون الوصول إلى التطبيق وبالتالي فقدان حساباتهم على التطبيق.





شارك حساب على السوشيال ميديا لقطة شاشة للشروط الجديدة وتحديثات سياسة الخصوصية الخاصة بتطبيق واتس اب.

حيث تم التأكيد بوضوح على أنه يمكن للمستخدمين إما قبول الشروط الجديدة أو “حذف” حساباتهم.أكد التطبيق المملوك لـ Facebook بشكل منفصل أنه يجب على جميع المستخدمين الموافقة أو فقد الوصول الى استخدام WhatsApp.تمت مشاركة لقطات شاشة أظهرت أنه سيتم تحديث الشروط وسياسة الخصوصية.وأظهرت أن التحديثات الرئيسية ستتضمن مزيدًا من المعلومات حول خدمة WhatsApp وكيفية معالجة بيانات المستخدم.سيتضمن أيضًا معلومات حول كيفية استخدام الشركات للخدمات المستضافة على Facebook لتخزين الدردشات وإدارتها.يتبع إعلان التحديث إخلاء مسؤولية ينص على أن البنود الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 8 فبراير 2021.حيث اقر احد البنود الجديدة التالي:"“بعد هذا التاريخ، ستحتاج إلى قبول الجديد شروط لمواصلة استخدام WhatsApp أو يمكنك دائمًا حذف حسابك “."التاريخ المذكور أعلاه قد يكون عرضة للتغيير وأنه من المتوقع الإعلان عن شروط الخدمة المحدثة في الأسابيع المقبلة.أكد متحدث باسم WhatsApp لصحيفة The Independent أن جميع المستخدمين “يجب أن يوافقوا” على الشروط الجديدة بحلول 8 فبراير من العام المقبل إذا كانوا يرغبون في استمرار الوصول إلى التطبيق.أما عن التحديثات المتعلقة بـ WhatsApp، يتلقى تطبيق المراسلة تحديثات جديدة ستجلب مجموعة من التحسينات على الخلفيات.سيسمح للمستخدمين بتعيين خلفيات مخصصة لمحادثات مختلفة وأيضًا إحضار معرض ورق حائط محدث.



