مايكروسوفت تختبر بحث كورتانا عن الملفات ومحتواها ضمن ويندوز 10

بعد أن قررت مايكروسوفت إيقاف توسع مساعدها الصوتي كورتانا على أنظمة التشغيل الأخرى مثل أندرويد و iOS، الآن بدأت باختبار توسيع مهامه محلياً، أي ضمن ويندوز 10 نفسه ليتمكن من البحث عن الملفات عبر الأوامر الصوتية فقط.
سواء أكنت مستخدماً فردياً، أو شركة لديها شبكة محلية وملفات على OneDrive أو SharePoint فإن كورتانا سيمكنه العثور على الملفات المطلوبة نيابة عنك بمجرد طلب البحث عنها.
وتقول مايكروسوفت أن كورتانا أصبح قوياً ليعثر على المعلومات التي تريدها بدون تزويده بالكثير من التفاصيل الدقيقة. هذا يعني مجرد تذكرك جزء من اسم الملف أو منشئ الملف سيكون كافياً للبحث عن المعلومات والبيانات من المستندات وعرضها لك.
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