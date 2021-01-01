

فيسبوك تعتزم محاربة المعلومات المضللة حول لقاحات كورونا فيسبوك تعتزم محاربة المعلومات المضللة حول لقاحات كورونا

أعلنت شركة "فيس بوك"، اليوم الجمعة، عزمها إزالة المحتوى المضلل حول لقاحات وباء كورونا المستجد، على شبكتها الاجتماعية، وفي تطبيق "انستجرام"، ضمن حملتها لضمان سلامة المستخدم، نظرا لخطورة الإشاعات والمعلومات الخاطئة.



وقال متحدث باسم الشركة، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، "إنه نظرا للمعلومات حول إمكانية طرح لقاح (كوفيد-19) قريبا في جميع أنحاء العالم، نبدأ خلال الأسابيع المقبلة في إزالة



الإدعاءات الكاذبة حول هذه اللقاحات، من خلال التدقيق بها من قبل خبراء صحة معتمدين لدينا".



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وأعربت الشركة عن استعدادها للاستثمار بحوالي 100 مليون دولار أمريكي في دعم العاملين بمجال الإعلام، والتأكد من صحة المعلومات، بالإضافة إلى حجب الإعلانات التجارية المضللة، مشيرة إلى أنها ستتعاون مع الدول والأجهزة الصحية التابعة لها لتقديم الدعم في محاربة المعلومات المضللة.وأوضحت أن المحتوى المضلل قد يشمل سلامة اللقاح، فعاليته، مكوناته، وآثاره الجانبية.يذكر أن شركة "فيس بوك" كانت قد حظرت الشهر الماضي، جميع الإعلانات والمنشورات التي تثني الناس عن التطعيم، لاسيما أن النصف الثاني من شهر ديسمبر الجاري قد يحمل مفاجآت إيجابية طال انتظارها تتعلق باللقاح، الذي من المتوقع أن يضع حدا لزيادة أعداد الإصابات والوفيات التي تسجل أرقاما قياسية، بعد الحصول على الموافقة الصحية اللازمة.