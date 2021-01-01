تتبنى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استراتيجية قومية لتطوير البنية التحتية للاتصالات، بعد أن أصبح هناك اعتمادا كليا على الإنترنت في الحصول على الخدمات الحكومية، والتعليم عن بعد، والعمل أيضا عن بعد.
ومن المتوقع أن تصل سرعات الإنترنت في مصر إلى 40 ميجابايت خلال الفترة المقبلة، بعد أن خصصت الحكومة ما يقرب من 1.9 مليار دولار، كاستثمارات فى تطوير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام 2019-2020، ما ساهم في تقدم مصر فى عدد من المؤشرات العالمية المتعلقة بقياس سرعات الإنترنت، وجاهزية استخدام الحكومة للذكاء الاصطناعي.
وشهد عامى 2019 و2020، مشروعا ضخما قامت به الوزارة لتطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات، باستثمارات تصل إلى نحو 1.6 مليار دولار فى 2019، وتنفيذ المرحلة الثانية للمشروع في العام المالي الحالى باستثمارات 300 مليون دولار، بالإضافة إلى تهيئة البيئة التشريعية والقانونية التى تحوكم استخدامات الذكاء الاصطناعى، من خلال إصدار قانون حماية البيانات الشخصية الذي ينظم العلاقة بين مالك البيانات والمستخدمين.
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التعليقات على تصل إلى 40 ميجا.. الحكومة تخطط لزيادة سرعات الإنترنت في 2021
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