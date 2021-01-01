خرائط غوغل تطرح تحديثا يحوله إلى تطبيق "مجتمعي"

كشفت شركة "غوغل" الأمريكية عن طرحها تحديثا لتطبيق "خرائط غوغل" الشهير، والذي يحوله من تطبيق خدمي للمواقع الجغرافية إلى تطبيق مجتمعي يقدم معلومات.
وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن التحديث الجديد سيمكن تطبيق "خرائط غوغل" من عرض خلاصة الأخبار والتغييرات الحادثة في المجتمع المحيط بالمستخدم.
وسيقدم التطبيق آخر التطورات الحادثة في المدينة والتغييرات الواقعة سواء سياسية أو اقتصادية أو خدمة، مثل تغييرات في مواعيد فتح المطاعم مثلا أو تغييرات في الخدمات.
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