

مواصفات المعالج Snapdragon 888 مواصفات المعالج Snapdragon 888

قامت شركة كوالكوم المتخصصة في تصميم معالجات الهواتف الذكية بإزاحة الستار رسميا عن المعالج Snapdragon 888 بهندسة معمارية جديدة ومودم جديد لتقدم للجميع نظرة خاطفة حيث قامت بعرض هذا المعالج الجديد خلف الأبواب المغلقة للعديد من الشركات المتخصصة في تصنيع الهواتف الذكية بما في ذلك شركة Asus وBlack Shark وLenovo وLG وMeizu وMotorola وNubia وRealme وOnePlus وOppo وSharp وSony وvivo وXiaomi وZTE، وهذا يعني أن الهواتف القادمة من هذه الشركات ستحتوي على المعالج Snapdragon 888 الجديد.



المعالج Snapdragon 888



وخلال هذا المقال سنتعرف معا على مواصفات المعالج Snapdragon 888.

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مواصفات المعالج Snapdragon 888تقول الشركة إن أهم ترقية في أداء هذا المعالج الجديد هو Adreno GPU الجديد بـ 144 إطارا في الثانية للألعاب ويدعم برامج تشغيل GPU القابلة للتحديث ومع ذلك لا تزال بعض التفاصيل (خاصة حول وحدة المعالجة المركزية) لم يتم الكشف عنها، وعلاوة على ذلك فقد تم إعادة هندسة المعالج Hexagon بالكامل والذي يوفر الآن 26 TOPS، وللمقارنة تم تصنيف S865 عند 15 TOPS بينما تعلن Apple عن 11 TOPS لـ M1.ميزة Spectra ISP التي ستأتي مع المعالج Snapdragon 888 أصبحت الآن أسرع بنسبة 35% من الجيل السابق مما يعني أنه يمكنه جمع بيانات الصورة بمعدل 2.7 جيجا بكسل في الثانية (أي ما يقرب من 120 صورة بدقة 12 ميجا بكسل) سيكون هذا بمثابة شيء ممتاز للتصوير الحاسوبي وكذلك أجهزة التعلم الآلي التي تمت ترقيتها.