قامت شركة كوالكوم المتخصصة في تصميم معالجات الهواتف الذكية بإزاحة الستار رسميا عن المعالج Snapdragon 888 بهندسة معمارية جديدة ومودم جديد لتقدم للجميع نظرة خاطفة حيث قامت بعرض هذا المعالج الجديد خلف الأبواب المغلقة للعديد من الشركات المتخصصة في تصنيع الهواتف الذكية بما في ذلك شركة Asus وBlack Shark وLenovo وLG وMeizu وMotorola وNubia وRealme وOnePlus وOppo وSharp وSony وvivo وXiaomi وZTE، وهذا يعني أن الهواتف القادمة من هذه الشركات ستحتوي على المعالج Snapdragon 888 الجديد.
المعالج Snapdragon 888
وخلال هذا المقال سنتعرف معا على مواصفات المعالج Snapdragon 888.
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